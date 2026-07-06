Tour de France 2026: ¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 3?

Tras su victoria de ayer 5 de julio, el mexicano Isaac del Toro demostró hoy que no solo sabe ganar, sino también ser el mejor aliado. Su actuación en la tercera etapa del Tour de Francia 2026 cambió el rumbo de la clasificación general.

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Este lunes 6 de julio, la competencia se trasladó a los Pirineos orientales. El pelotón enfrentó un duro recorrido montañoso de 195.9 kilómetros que conectó las localidades de Granollers y Les Angles. En este escenario, el ciclista bajacaliforniano cruzó la meta en la novena posición, a solo cuatro segundos del ganador. Sin embargo, su lugar en la tabla no refleja la verdadera magnitud de su hazaña en la carretera.

El gregario perfecto para el UAE Team Emirates

Lejos de buscar la gloria personal tras su triunfo en la segunda etapa, Del Toro asumió el rol de "gregario de lujo". Su misión principal fue proteger y posicionar a su líder dentro del UAE Team Emirates. Durante el último y exigente kilómetro en ascenso hacia Les Angles, el mexicano tomó el mando absoluto del pelotón. Su ritmo demoledor desgastó a los rivales y preparó el terreno de forma impecable.

Gracias a este enorme sacrificio, el esloveno Tadej Pogačar pudo lanzar un ataque fulminante. Este movimiento le otorgó la victoria de la etapa y lo vistió con el codiciado maillot amarillo .

¿Qué sigue para Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?

El desempeño de Del Toro confirma que atraviesa el mejor momento de su joven carrera. A sus 22 años, ya es una pieza inamovible y estratégica para su escuadra en la búsqueda del campeonato. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias es notable. Ya sea ganando en solitario en Barcelona o sacrificándose en la alta montaña, se consolida como la gran figura latinoamericana.

Con el Tour de Francia 2026 apenas en sus primeros días, la emoción está garantizada. Los aficionados tienen motivos de sobra para seguir de cerca cada pedaleo de esta nueva estrella del ciclismo mundial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS