Tottenham vs Atlético de Madrid: Dónde verlo EN VIVO hoy 18 de marzo

El enfrentamiento entre el Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. El duelo de vuelta de los Octavos de Final se disputará el 18 de marzo de 2026 a las 14:00 horas (centro de México) en el Tottenham Hotspur Stadium, con transmisión a través de Fox One. El árbitro encargado será Daniel Siebert.

El conjunto inglés afronta este compromiso en un contexto complicado. En la Premier League atraviesa una campaña difícil, luchando por evitar el descenso y acumulando una racha negativa de ocho partidos sin ganar, con seis derrotas incluidas. A pesar de ello, su empate más reciente 1-1 ante el Liverpool dejó señales ligeramente positivas de cara al decisivo encuentro europeo.

En contraste, el equipo madrileño llega en mejor forma. Ha conseguido cuatro triunfos en sus últimos cinco compromisos, incluyendo victorias ante Getafe CF, Real Sociedad y Real Oviedo en liga. Su único tropiezo reciente fue frente al FC Barcelona en la Copa del Rey, torneo en el que, pese a la derrota, lograron avanzar a la final.

Atlético tuvo un inicio irregular en el certamen. Terminó en la decimocuarta posición con 13 unidades, lo que lo obligó a disputar la fase de repechaje. Tras superar con dificultad al Club Brugge, logró avanzar a los Octavos de Final y ahora se encuentra cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda.

En cuanto a antecedentes, ambos equipos solo se han enfrentado una vez antes de esta serie, en julio de 2016, cuando el Atlético se impuso 0-1 en la Copa de Campeones. Con dos victorias en los enfrentamientos recientes, el conjunto español llega con ventaja también en el aspecto anímico.

Tottenham vs Atlético de Madrid

Datos del partido:

Fecha: 18 de marzo de 2026

Hora: 14:00 (centro de México)

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Transmisión: Fox One

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