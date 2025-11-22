El nombre de Diego San Román se ha convertido en sinónimo de triunfo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. En un 2025 que lo ha consolidado como el torero consentido de la afición tapatía, el matador queretano no solo ha mostrado consistencia y valor, sino una capacidad poco común para interpretar el toreo con autenticidad y profundidad. Sus números hablan por sí solos: ocho orejas cortadas en tres festejos distintos, Corrida de Aniversario, Corrida de Triunfadores y Corrida de las Luces, y tres salidas consecutivas por la Puerta Grande, algo al alcance únicamente de los toreros tocados por la inspiración.

San Román conversó con EL INFORMADOR en la antesala de su próxima comparecencia en la Plaza Nuevo Progreso, donde actuará este domingo 23 de noviembre en un cartel de enorme categoría. Alternará con la sensación española Juan Ortega, torero de exquisita clase, y con Diego Silveti, a quien lo une una relación de respeto y cariño desde los inicios de su carrera. El encierro será de Los Encinos, ganadería de la que el propio matador habló con especial aprecio y confianza.

ESPECIAL

El queretano reconoció sentirse sorprendido por la cifra de orejas acumuladas en el año, pero sobre todo enfatizó la responsabilidad que le genera el cariño del público tapatío. "Es grandísima, ¿no? La responsabilidad… Lo que yo busco es emocionar y que las personas salgan contentas, que se olviden de sus problemas por un momento", compartió durante la entrevista.

Sus triunfos en 2025 no fueron obra de la casualidad. En febrero, ante los toros de Villa Carmela, dejó una de sus faenas más memorables frente a "Enólogo", por la que cortó dos orejas tras volver herido a la cara del toro. Un mes después, en la Corrida de Triunfadores, volvió a mostrar su capacidad de "inventarse la faena", especialmente frente a "Valeroso", de José Garfias, al que exprimió con temple y cercanía. Y en octubre, durante la Corrida de las Luces, rubricó su tercera Puerta Grande del año, con una faena de entrega total ante "Pardito", de Boquilla del Carmen.

¿Cuándo es la corrida?

Ahora, con la afición expectante y un ambiente de gran cita, San Román buscará prolongar su idilio con Guadalajara. La mesa está puesta para otra tarde grande para este domingo 23 de noviembre, en punto de las 16:30 horas en el coso tapatío de la Calzada.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF