Juárez y Pachuca se enfrentarán en un partido de vida o muerte que otorgará el único boleto que queda disponible para la Liguilla del Apertura 2025. El encuentro, que se disputará este domingo 23 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 19:00 horas, tendrá un sabor especial porque marcará el cierre de una etapa, ya que será el último Play-In, pues esta instancia desaparecerá a partir del próximo torneo.

Para los dos equipos, el choque representa más que un pase a los Cuartos de Final. Es la oportunidad de reivindicarse tras una fase regular marcada por altibajos y un Play-In que ha puesto a prueba su capacidad de reacción.

Los Tuzos del Pachuca llegan a este compromiso fortalecidos anímicamente después de derrotar con autoridad a Pumas por marcador de 3-1. El equipo hidalguense mostró una versión más sólida y efectiva, especialmente en la segunda mitad, donde selló el triunfo y su clasificación al partido decisivo.

X / @LigaBBVAMX

Para los de Esteban Solari, el duelo ante Juárez no solo significa la posibilidad de entrar a Liguilla, sino también la oportunidad de romper una tendencia histórica desde que se instauró el Play-In en el Apertura 2023. Hasta ahora, los equipos que finalizaron en séptimo y octavo lugar siempre han logrado clasificarse, una constante que Pachuca podría quebrar, pues cerró la fase regular en el noveno sitio.

Por su parte, Juárez llega con la obligación de levantarse después de caer frente a Tijuana, resultado que lo obligó a disputar este último cruce. Sin embargo, el formato del Play-In le otorga una segunda oportunidad, una ventana que el cuadro fronterizo planea aprovechar al máximo.

Desde su irrupción en Primera División en el Apertura 2019, los Bravos y Tuzos se han enfrentado en 12 ocasiones. Los de Hidalgo tienen una ligera ventaja en el historial: cuatro victorias, por tres triunfos de Juárez, además de cinco empates.

Si bien la diferencia no es abrumadora, el historial refleja la dificultad que ha tenido Juárez para imponerse sobre el conjunto hidalguense, lo que añade un elemento más de presión para los Bravos en este duelo decisivo.

El partido también marca el final del Play-In, un formato que surgió con la intención de brindar más competencia y oportunidades de clasificación, pero que no continuará en los próximos torneos. El enfrentamiento entre Juárez y Pachuca será, por tanto, el broche de un sistema que, en sus ediciones previas, siempre favoreció a los equipos mejor posicionados.

Horario, fecha y transmisión

Domingo 23 de noviembre

Juárez vs Pachuca | 19:00 horas

Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX, Caliente TV

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF