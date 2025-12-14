Toluca y Tigres protagonizan la serie de penales más larga en la Liga MX

La coronación de Toluca sobre Tigres en el Apertura 2025 no solo significó un nuevo título para los Diablos Rojos, sino que también inscribió una nueva página en los libros de récords de la Liga MX, al protagonizar la tanda de penales más larga en la historia de las finales del fútbol mexicano, ya que se ejecutaron 12 penales por equipo para que se conociera al campeón.

Con este dramático desenlace, ya son 13 las finales de liga que han tenido que recurrir a la cardiaca instancia de los once pasos, demostrando que, para el máximo trofeo, a veces 120 minutos no son suficientes.

La serie entre el equipo escarlata y los felinos se prolongó más allá de las históricas marcas previas, llevando el nerviosismo al límite y superando las series de 8 rondas que, hasta ahora, eran consideradas las más extensas.

Históricamente, el Apertura 2008 entre Toluca y Cruz Azul (que terminó 7-6 a favor de los mexiquenses) y el Torneo 1982-83 entre Puebla y Chivas (con victoria de La Franja por 7-6) compartían el podio de las tandas más largas. La final de 2025 no solo las igualó en intensidad, sino que la superó en el número de ejecuciones para definir al campeón, una prueba de la paridad y la presión inmensa bajo la que se encontraban los pateadores y los porteros.

Desde la primera final decidida por penales en la temporada 1981-82 (donde Tigres se impuso al Atlante), esta modalidad se ha convertido en un sinónimo de igualdad máxima. De las 13 finales, al menos 11 se han jugado en la era de los torneos cortos (desde 1996), un periodo que ha intensificado la competencia y la definición en el último momento.

Toluca, precisamente, es uno de los equipos más asiduos a estas instancias, habiendo ganado el título de liga en cuatro ocasiones por esta vía (Verano 1999, Apertura 2008, Bicentenario 2010 y el reciente Apertura 2025). Por su parte, Tigres también ha demostrado ser un experto en el drama, sumando victorias en penales en el Apertura 2015 y 2016.

Otros capítulos memorables incluyen la épica remontada de América sobre Cruz Azul en el Clausura 2013 y la reciente victoria de Atlas sobre León en el Apertura 2021, que puso fin a una sequía de 70 años para los Rojinegros.

La final del Apertura 2025 no solo honró esta tradición de infarto, sino que garantizó que el recuerdo de los penales sea sinónimo de la máxima tensión que solo una final de Liga MX puede ofrecer.

Las series más extensas

Toluca vs. Tigres (Apertura 2025) | Gana Toluca 9-8 | 12 rondas |

Toluca vs. Cruz Azul (Apertura 2008) | Gana Toluca 7-6 | 8 rondas |

Puebla vs. Chivas (1982-83) | Gana Puebla 7-6 | 8 rondas |

SV