Los Charros de Jalisco cerraron su visita a Los Mochis con una derrota dolorosa en el marcador, al caer 13-7 ante los Cañeros, aunque el balance final dejó un sabor distinto: la serie fue para la novena jalisciense por dos juegos a uno. Un desenlace contrastante, marcado por un inicio prometedor de Charros y una respuesta demoledora del conjunto sinaloense a punta de poder ofensivo.

El juego arrancó con una explosión tempranera de los visitantes. En la primera entrada, Charros armó un rally de cuatro carreras que hizo presagiar una noche larga para el pitcheo local. Alejandro Osuna abrió con base por bolas, Billy Hamilton se embasó con toque de bola y Bligh Madris limpió las bases con un doblete al jardín central para las dos primeras carreras. Julián Ornelas impulsó una más con sencillo al derecho y, tras una jugada mal fildeada, llegó la cuarta anotación que puso rápidamente arriba a Jalisco.

Sin embargo, la ventaja fue efímera. A partir de la cuarta entrada, Cañeros comenzó a inclinar el juego con autoridad. Primero, un rally de cuatro carreras apretó la pizarra y encendió a la afición local. Pero fue en la quinta entrada cuando llegó el golpe definitivo: siete carreras que desfondaron por completo al pitcheo charro.

Yurisbel Gracial fue el gran protagonista de ese episodio al conectar un jonrón de cuatro carreras que dio la vuelta al marcador. Minutos después, Rodolfo Amador se sumó al festín con cuadrangular solitario. Los Mochis no levantó el pie del acelerador: sencillos, bases por bolas y un golpe recibo terminaron por completar un rally demoledor que colocó el 13-7 en la pizarra, diferencia que ya no se movería.

Pese a la abultada derrota, Charros supo administrar la serie y salir con el objetivo cumplido, luego de ganar dos de los tres encuentros en territorio mochitense. El tropiezo final dejó lecciones claras, especialmente en el manejo del pitcheo en entradas intermedias, pero no empaña el saldo positivo del viaje.

Ahora, los Charros de Jalisco regresan al Estadio Panamericano para recibir a los Tomateros de Culiacán, en una serie cargada de simbolismo al tratarse de una reedición de la Gran Final de la temporada pasada de la Liga Mexicana del Pacífico. Un nuevo reto inmediato, con cuentas pendientes y tribunas que prometen vivirlo como un duelo de postemporada anticipada.

SV