Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025

Toluca se proclamó bicampeón del Torneo Apertura 2025 tras imponerse a Tigres en una dramática tanda de penales por 9-8, luego de igualar 2-2 en el marcador global. El encuentro inició con Tigres aprovechando una jugada a balón parado para adelantarse con gol de Fernando Gorriarán, ampliando su ventaja en la serie. Sin embargo, los Diablos Rojos mantuvieron la iniciativa, aumentaron la presión y encontraron el empate antes del descanso con un disparo de Helinho, dejando el duelo abierto y cargado de intensidad.

En la segunda mitad, Toluca confirmó su postura ofensiva y logró la remontada con el gol de Paulinho, resultado que igualó el global y obligó a Tigres a responder. Los Felinos reaccionaron con llegadas de peligro y momentos de dominio, pero se encontraron con una defensa atenta y un partido cada vez más equilibrado. El tiempo regular concluyó 2-1 para los locales, enviando la final al alargue ante la paridad en la serie.

Durante el tiempo extra, Toluca fue más insistente y estuvo cerca de definir con disparos de media distancia y aproximaciones claras, aunque Nahuel Guzmán volvió a ser factor para Tigres. La falta de contundencia llevó la definición a los penales, donde ambos equipos mostraron temple en una larga tanda. Finalmente, Toluca se impuso 9-8 desde los once pasos y selló una final memorable para consagrarse bicampeón del fútbol mexicano.

ALINEACIONES

TOLUCA

PORTERO

22. Luis García

DEFENSAS

20. Jesús Gallardo

25. Everardo López (112’ 23. Oswaldo Virgen)

6. Federico Pereira

19. Santiago Simón

MEDIOCAMPISTA

5. Franco Romero

14. Marcel Ruiz (113’ 24. Fernando Arce)

11. Helinho (73’ 7. Juan Domínguez)

10. Jesús Angulo (80’ 9. Alexis Vega)

8. Nicolás Castro (91’ 4. Bruno Méndez)

DELANTEROS

26. Paulinho (90’ 2. Diego Barbosa)

D.T. Antonio Mohamed

TIGRES

PORTERO

1.Nahuel Guzmán

DEFENSAS

14. Jesús Garza

2. Joaquim

4. Juán Sánchez Purata

3. Marco Farfán (46’ 20. Javier Aquino)

MEDIOCAMPISTAS

8. Fernando Gorriarán

23. Rómulo Zwarg (106’ 6. Juan Pablo Vigón)

16. Diego Láinez (106’ 22. Uriel Antuna)

11. Juan Brunetta (90’ 77. Ozziel Herrera)

DELANTEROS

7. Ángel Correa

10. André Pierre-Gignac (57’ 9. Nicolás Ibáñez)

D.T. Guido Pizarro

