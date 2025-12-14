Domingo, 14 de Diciembre 2025

Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025

Toluca se impuso a Tigres en una dramática tanda de penales por 9-8, luego de igualar 2-2 en el marcador global

Por: El Informador

IMAGO7.

Toluca se proclamó bicampeón del Torneo Apertura 2025 tras imponerse a Tigres en una dramática tanda de penales por 9-8, luego de igualar 2-2 en el marcador global. El encuentro inició con Tigres aprovechando una jugada a balón parado para adelantarse con gol de Fernando Gorriarán, ampliando su ventaja en la serie. Sin embargo, los Diablos Rojos mantuvieron la iniciativa, aumentaron la presión y encontraron el empate antes del descanso con un disparo de Helinho, dejando el duelo abierto y cargado de intensidad.

En la segunda mitad, Toluca confirmó su postura ofensiva y logró la remontada con el gol de Paulinho, resultado que igualó el global y obligó a Tigres a responder. Los Felinos reaccionaron con llegadas de peligro y momentos de dominio, pero se encontraron con una defensa atenta y un partido cada vez más equilibrado. El tiempo regular concluyó 2-1 para los locales, enviando la final al alargue ante la paridad en la serie.

Durante el tiempo extra, Toluca fue más insistente y estuvo cerca de definir con disparos de media distancia y aproximaciones claras, aunque Nahuel Guzmán volvió a ser factor para Tigres. La falta de contundencia llevó la definición a los penales, donde ambos equipos mostraron temple en una larga tanda. Finalmente, Toluca se impuso 9-8 desde los once pasos y selló una final memorable para consagrarse bicampeón del fútbol mexicano.

ALINEACIONES 

TOLUCA 

PORTERO

  • 22. Luis García

DEFENSAS

  • 20. Jesús Gallardo
  • 25. Everardo López (112’ 23. Oswaldo Virgen)
  • 6. Federico Pereira
  • 19. Santiago Simón

MEDIOCAMPISTA

  • 5. Franco Romero
  • 14. Marcel Ruiz (113’ 24. Fernando Arce)
  • 11. Helinho (73’ 7. Juan Domínguez)
  • 10. Jesús Angulo (80’ 9. Alexis Vega)
  • 8. Nicolás Castro (91’ 4. Bruno Méndez)

DELANTEROS

  • 26. Paulinho (90’ 2. Diego Barbosa)

D.T. Antonio Mohamed 

TIGRES 

PORTERO

  • 1.Nahuel Guzmán

DEFENSAS

  • 14. Jesús Garza
  • 2. Joaquim
  • 4. Juán Sánchez Purata
  • 3. Marco Farfán (46’ 20. Javier Aquino)

MEDIOCAMPISTAS

  • 8. Fernando Gorriarán
  • 23. Rómulo Zwarg (106’ 6. Juan Pablo Vigón)
  • 16. Diego Láinez (106’ 22. Uriel Antuna)
  • 11. Juan Brunetta (90’ 77. Ozziel Herrera)

DELANTEROS

  • 7. Ángel Correa
  • 10. André Pierre-Gignac (57’ 9. Nicolás Ibáñez)

D.T. Guido Pizarro

