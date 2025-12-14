Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025

Toluca se proclamó bicampeón del Torneo Apertura 2025 tras imponerse a Tigres en una dramática tanda de penales por 9-8, luego de igualar 2-2 en el marcador global. El encuentro inició con Tigres aprovechando una jugada a balón parado para adelantarse con gol de Fernando Gorriarán, ampliando su ventaja en la serie. Sin embargo, los Diablos Rojos mantuvieron la iniciativa, aumentaron la presión y encontraron el empate antes del descanso con un disparo de Helinho, dejando el duelo abierto y cargado de intensidad.En la segunda mitad, Toluca confirmó su postura ofensiva y logró la remontada con el gol de Paulinho, resultado que igualó el global y obligó a Tigres a responder. Los Felinos reaccionaron con llegadas de peligro y momentos de dominio, pero se encontraron con una defensa atenta y un partido cada vez más equilibrado. El tiempo regular concluyó 2-1 para los locales, enviando la final al alargue ante la paridad en la serie.Durante el tiempo extra, Toluca fue más insistente y estuvo cerca de definir con disparos de media distancia y aproximaciones claras, aunque Nahuel Guzmán volvió a ser factor para Tigres. La falta de contundencia llevó la definición a los penales, donde ambos equipos mostraron temple en una larga tanda. Finalmente, Toluca se impuso 9-8 desde los once pasos y selló una final memorable para consagrarse bicampeón del fútbol mexicano.PORTERODEFENSASMEDIOCAMPISTADELANTEROSD.T. Antonio Mohamed PORTERODEFENSASMEDIOCAMPISTASDELANTEROSD.T. Guido PizarroSV