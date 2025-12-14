Estos son los mejores memes de la final Toluca vs Tigres

Toluca volvió a escribir su nombre en lo más alto del futbol mexicano al lograr el bicampeonato del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tras vencer a Tigres UANL en una definición de máxima tensión desde el punto penal, en la que los Diablos Rojos se impusieron 9-8 después de que el marcador global quedara empatado 2-2 al concluir los tiempos reglamentarios y el extra en el Estadio Nemesio Díez, ante su afición.

El partido fue un verdadero contraste de emociones. Tigres sorprendió temprano con un tanto que puso en ventaja la serie, obligando a Toluca a reestructurar su enfoque ofensivo. El conjunto escarlata respondió antes del descanso equilibrando el marcador y continuó presionando en la segunda mitad, hasta que logró darle vuelta al resultado parcial en el Nemesio Díez.

Con la igualdad en el global, el título necesitó de postemporada y, finalmente, de penales. En una tanda extensa y dramática, Toluca consiguió la ventaja definitiva para coronarse nuevamente, refrendando así su condición de campeón y consolidándose como uno de los equipos más sólidos del año futbolístico mexicano.

