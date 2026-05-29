Toluca y Tigres definen el título de la Concacaf en el Estadio Nemesio Diez

Este sábado a las 18:00 horas, el Estadio Nemesio Diez albergará el partido de la Gran Final de la Concacaf Champions Cup, donde los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL definirán al representante de la confederación para el próximo torneo internacional de clubes, resaltando que nuevamente se disputará un juego por el título del área entre equipos mexicanos.

Para acceder a esta instancia, la escuadra del Estado de México superó la fase preliminar de manera directa, seguido de las victorias en las series frente al San Diego FC de la MLS en octavos de final y ante Los Ángeles Galaxy en cuartos de final, concluyendo su acceso con el triunfo sobre Los Ángeles FC en la ronda semifinal.

Por su parte, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició su recorrido en el certamen al derrotar al Forge FC de Canadá, para posteriormente eliminar al Cincinnati en octavos de final, al Seattle Sounders en cuartos de final y, finalmente, asegurar su plaza en el partido por el campeonato al vencer al Nashville SC en la semifinal del torneo.

El historial de las finales de la Confederación de Futbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) entre clubes de la Liga MX registra antecedentes para ambas instituciones. Toluca disputó el partido definitivo en 2003, cuando venció al Morelia con un marcador global de 5-4, y posteriormente registró derrotas en 2006 ante América y en 2014 frente a Cruz Azul. Tigres acumula participaciones en los encuentros por el campeonato correspondientes a los años 2016, 2017 y 2019, donde sumó caídas ante América, Pachuca y Monterrey, respectivamente.

El delantero de la escuadra mexiquense, Paulinho, analizó el factor histórico del club de cara al partido: “Para nosotros significa ganar un trofeo importante, obviamente, pero no podemos ir con la carga emocional de que el club no gana desde hace 23 años. Tenemos que ir con las ganas de ganar. Sabemos que va a ser un partido dificilísimo, pero el secreto será empezar bien el partido, todos concentrados, sin carga emocional, pero sabiendo que para el club y para la ciudad sería muy importante ganar este trofeo”, manifestó.

En el campamento regiomontano, el guardameta Nahuel Guzmán expuso sus consideraciones basadas en la regularidad del plantel en competencias de eliminación directa: “Hemos construido un camino que hoy nos permite seguir vigentes. Aunque el fútbol no es de merecimientos, hemos hecho las cosas para tener esta oportunidad de volver a pelear por un título. En el futbol no alcanzan solo los merecimientos; la última final local se definió por un penal en una tanda interminable. Será un partido muy parejo, pero por nuestra historia en el club, lo que le hemos dado a este torneo y la constancia en este tipo de partidos, ojalá el futbol nos recompense. Lo vivo como si fuera la última oportunidad. Yo miro hacia adelante y hoy tengo una final que, por lo que representa para mí, trataré de transmitir a mis compañeros”, concluyó.

Finales de Concacaf entre mexicanos

2002: Pachuca 1-0 Morelia

2003: Toluca 5-4 Morelia

2006: América 2-1 Toluca

2007: Pachuca* 2-2 Chivas

2009: Atlante 2-0 Cruz Azul

2010: Pachuca* 2-2 Cruz Azul

2012: Monterrey 3-2 Santos

2013: Monterrey 4-2 Santos

2014: Cruz Azul* 1-1 Toluca

2016: América 4-1 Tigres

2017: Pachuca 2-1 Tigres

2019: Monterrey 2-1 Tigres

2021: Monterrey 1-0 América

*Ganadores en penales

MF