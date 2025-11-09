Toluca repitió la dosis de vencer 2-0 al América, tal como lo hizo en la pasada final de la Liga MX, para cerrar su calendario regular del torneo Apertura en el segundo puesto. Los Diablos Rojos dominaron el encuentro y, con este resultado, aseguraron una posición favorable en la clasificación general.

Paulinho marcó su gol número 12 del campeonato para coronarse campeón goleador por tercer curso consecutivo, anotando a los 14 minutos en el estadio Nemesio Díez. Helinho amplió la ventaja desde el manchón de penal a los 56 minutos, luego de que Paulinho recibiera un duro golpe del arquero Luis Ángel Malagón. La jugada que derivó en el penal destacó la agresividad del juego y la falta cometida por el guardameta, que no pasó desapercibida para el árbitro.

América, por su parte, cayó a la cuarta posición al quedarse con 34 unidades, sin poder evitar la derrota que les arrebató el tercer lugar.

Paulinho compartirá el trono de máximo romperredes del torneo con Armando González (Chivas) y Joao Pedro (San Luis). El ariete portugués de los Diablos Rojos tuvo la oportunidad de buscar el liderato en solitario de haber cobrado el penal, pero, al sentirse aún con secuelas del golpe recibido en la cabeza, decidió ceder el cobro a su compañero Hélio Nunes, quien no desaprovechó la oportunidad.

Con este triunfo, Toluca llegó a 37 puntos, ubicándose en la segunda posición, superados únicamente por el Cruz Azul, que terminó la fase regular con 38 unidades.