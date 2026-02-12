La parte alta de la tabla vuelve a entrar en juego este viernes cuando Toluca reciba a Xolos de Tijuana en el arranque de la actividad nocturna del viernes dentro de la Jornada 6 (J6) del Clausura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos se mantienen invictos, pero necesitan convertir esa regularidad en un salto real en la clasificación. Te compartimos a qué hora se juega el partido y dónde verlo EN VIVO.

Toluca vs Xolos: Así llegan los equipos a la J6

Toluca suma nueve puntos tras dos victorias y tres empates, lo que tiene al conjunto escarlata en la sexta posición general. Aunque el equipo dirigido por Antonio "Turco" Mohamed no conoce la derrota, la distancia con el líder Chivas, que acumula 15 unidades, obliga a sumar de tres para no perder contacto con los puestos de privilegio.

Los Diablos Rojos han mostrado equilibrio, pero aún buscan mayor contundencia para transformar empates en victorias que los consoliden entre los primeros tres del campeonato.

Xolos también llega invicto. El conjunto fronterizo dirigido por Sebastián "Loco" Abreu registra un triunfo y cuatro empates, estadísticas que lo ubican en el décimo lugar con siete puntos. Si bien ha mantenido orden defensivo en varios lapsos, le ha faltado agresividad para cerrar partidos.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Xolos de la J6 - Liga MX

Este viernes 13 de febrero, Toluca recibirá a Xolos en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México, como parte del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en canales de televisión abierta y de paga, además de streaming.

Fecha y hora: Viernes 13 de febrero, 21:00 horas

Viernes 13 de febrero, 21:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

---

