La Jornada 6 (J6) del Clausura 2026 comienza con un duelo que pondrá a prueba la estabilidad de Pumas. El conjunto universitario visita este viernes a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, llega con calidad de invicto, pero con cuestionamientos alrededor del proyecto de Efraín Juárez. Te contamos a qué hora se juega el partido y dónde verlo EN VIVO.

Puebla vs Pumas: Así llegan los equipos a la J6

Pumas suma nueve puntos, producto de dos victorias y tres empates, números que lo mantienen en la quinta posición de la tabla general. Sin embargo, el rendimiento reciente ha dejado dudas, especialmente tras dejar escapar el triunfo ante Atlas en la pasada fecha 5 y quedar eliminado a media semana en la Concacaf Champions Cup. El entorno auriazul vive entre resultados aceptables y exigencias mayores.

El técnico Efraín Juárez ha insistido en mantener el enfoque pese a las críticas, pero el duelo ante Puebla representa una oportunidad concreta para consolidar su gestión y mantener al equipo en la zona alta.

Del otro lado, Puebla llega con cinco unidades tras dos empates consecutivos, el más reciente sin goles ante Xolos. El equipo dirigido por Albert Espigares se ubica en el sitio 13, pero ha mostrado orden en casa y aspira a capitalizar cualquier desajuste defensivo del rival.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs Pumas de la J6 - Liga MX

Este viernes 13 de febrero, Puebla recibirá a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, por la J6 del Clausura 2026. El encuentro iniciará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Viernes 13 de febrero, 19:00 horas

Viernes 13 de febrero, 19:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

