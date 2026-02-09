La Liga MX está por entrar en el segundo tercio del Torneo Clausura 2026 con la disputa de la Jornada 6 (J6), la cual está programada para jugarse del viernes 13 al domingo 15 de febrero. Conforme avanza el calendario, los equipos ya han desplegado una parte de su nivel actual, sin embargo, todavía se está en ese punto en el que cada partido es una oportunidad para ajustar posiciones y ganar terreno en la Tabla General.La fecha destaca por el Clásico Nacional entre Chivas y América, uno de los encuentros más esperados de cada torneo, además de otros partidos relevantes precisamente por el momento que atraviesa cada equipo. En cuanto a los equipos tapatíos, Atlas visitará a Pachuca, mientras que Chivas será local en una edición más de esta edición de la acérrima rivalidad.Los encuentros de la J6 podrán verse en vivo a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming disponibles en México, dependiendo de los convenios de cada equipo local.Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J6 del Torneo Clausura 2026, con resultados al momento, Tabla General, estadísticas y la información más destacada de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF