El Club Deportivo Guadalajara aseguró continuidad en su ataque al confirmar la renovación de contrato de Ricardo Marín, quien extendió su vínculo con la institución rojiblanca hasta el año 2029, pese a que su acuerdo original con Chivas concluía en 2026. La decisión refleja la confianza de la directiva en el delantero y en su proyección dentro del proyecto deportivo a mediano y largo plazo.

Marín, quien regresó recientemente al Rebaño Sagrado tras su paso por el Puebla, tendrá una nueva oportunidad de consolidarse en la ofensiva tapatía. Su etapa con el conjunto camotero no resultó del todo favorable en términos de regularidad y producción goleadora, sin embargo, en Verde Valle consideran que el atacante puede recuperar su mejor versión arropado por un entorno distinto y con mayor competencia interna.

Dentro de los planes del cuerpo técnico, Ricardo Marín apunta a formar una mancuerna ofensiva interesante junto a Armando González, actual campeón de goleo, con quien se espera que pueda complementarse tanto en movilidad como en presencia dentro del área. A este frente de ataque podría sumarse Ángel Sepúlveda, delantero que se encuentra cerca de concretar su llegada a Chivas procedente de Cruz Azul, lo que elevaría de manera significativa las opciones ofensivas del Guadalajara.

La renovación hasta 2029 también busca darle estabilidad al jugador y evitar escenarios de incertidumbre contractual en el corto plazo, al tiempo que permite al club planificar con mayor claridad su estructura ofensiva para los próximos torneos. Para Marín, el nuevo acuerdo representa un respaldo institucional y una oportunidad clave para relanzar su carrera con uno de los equipos más exigentes y mediáticos del futbol mexicano.

SV