Las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se definen este sábado con los juegos de Vuelta. Será un día emocionante con dos partidos, y el primero de la jornada será el Toluca vs Monterrey. Si no quieres perderte la acción, aquí te decimos a qué hora es, dónde verlo EN VIVO y cómo llegan los equipos a esta ronda antes de la final.

Cómo llegan Toluca vs Monterrey a la Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025

Toluca y Monterrey están listos para protagonizar un encuentro que promete emociones de principio a fin. Tras la semifinal de Ida, donde los Rayados se impusieron 1-0 con un gol de Germán Berterame, los Diablos Rojos tienen la presión de remontar y conseguir el triunfo ante su afición en casa.

Los recuerdos recientes añaden un toque especial a este enfrentamiento. Durante la fase regular del torneo, Toluca logró una contundente victoria de 6-2 sobre Monterrey, un resultado que todavía resuena entre los aficionados y que da esperanzas a los locales.

Para Monterrey, la ventaja mínima de la ida no solo les da tranquilidad, sino que también les plantea el reto de mantener su ritmo y concentración ante un rival que buscará con todas sus fuerzas volverse a coronar como el campeón del futbol mexicano.

La afición de Toluca se prepara para animar a su equipo desde el primer minuto, mientras que los seguidores de Monterrey esperan que sus jugadores mantengan la calma y la firmeza necesarias para conseguir el empate o el triunfo que los haría pisar la final.

El partido de Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 entre Toluca y Monterrey se disputará este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, de Toluca, Estado de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Monterrey

La Semifinal de Vuelta del partido podrá seguirse EN VIVO por televisión abierta, restringida y servicios de streaming. Para no perder detalle, la cobertura en tiempo real (minuto a minuto) se realizará a través de las redes sociales oficiales de los equipos participantes, y EL INFORMADOR publicará el resultado final.

Fecha y hora: Sábado 6 de diciembre, 19:00 horas

Sábado 6 de diciembre, 19:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, aztecadeportes.com, FOX One, Tubi, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

