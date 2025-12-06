Las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se definen este sábado con los juegos de Vuelta. Será un día emocionante con dos partidos, y el primero de la jornada será el Toluca vs Monterrey. Si no quieres perderte la acción, aquí te decimos a qué hora es, dónde verlo EN VIVO y cómo llegan los equipos a esta ronda antes de la final.Toluca y Monterrey están listos para protagonizar un encuentro que promete emociones de principio a fin. Tras la semifinal de Ida, donde los Rayados se impusieron 1-0 con un gol de Germán Berterame, los Diablos Rojos tienen la presión de remontar y conseguir el triunfo ante su afición en casa.Los recuerdos recientes añaden un toque especial a este enfrentamiento. Durante la fase regular del torneo, Toluca logró una contundente victoria de 6-2 sobre Monterrey, un resultado que todavía resuena entre los aficionados y que da esperanzas a los locales.Para Monterrey, la ventaja mínima de la ida no solo les da tranquilidad, sino que también les plantea el reto de mantener su ritmo y concentración ante un rival que buscará con todas sus fuerzas volverse a coronar como el campeón del futbol mexicano.La afición de Toluca se prepara para animar a su equipo desde el primer minuto, mientras que los seguidores de Monterrey esperan que sus jugadores mantengan la calma y la firmeza necesarias para conseguir el empate o el triunfo que los haría pisar la final.El partido de Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 entre Toluca y Monterrey se disputará este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, de Toluca, Estado de México.La Semifinal de Vuelta del partido podrá seguirse EN VIVO por televisión abierta, restringida y servicios de streaming. Para no perder detalle, la cobertura en tiempo real (minuto a minuto) se realizará a través de las redes sociales oficiales de los equipos participantes, y EL INFORMADOR publicará el resultado final.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF