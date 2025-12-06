A la espera del tercer contendiente que formará parte del Grupo A, la Selección Mexicana ayer conoció a dos de sus tres rivales en la Fase de Grupos del Mundial 2026 de la FIFA. El sorteo arrojó a Sudáfrica y Corea del Sur, dos conocidos del Tri en el certamen mundialista.

En la historia de los Mundiales, México y Sudáfrica solamente se han enfrentado una vez. Y fue precisamente en el partido inaugural que se celebró hace casi dieciséis años en el continente africano: "Es una historia bastante grandiosa porque jugamos en su campo. Ahora ellos en el nuestro. Rafael [Márquez] no podrá meter goles. Estará a lado mío. Y espero que sea una buena inauguración", recordó Aguirre.

El paso del Tricolor continuará contra Corea del Sur. Si bien la última vez que ambas escuadras se enfrentaron fue en septiembre, durante un partido amistoso que culminó en un empate (2-2), la estadística en la Copa del Mundo favorece a la Selección Mexicana.

En Francia 1998, el combinado nacional se impuso por tres goles (1-3) en la Fase de Grupos ante Corea del Sur. Y 21 años después, en Rusia 2018, México nuevamente se llevó la victoria (1-2) ante la escuadra asiática.

"Con Corea y Japón tuvimos hace poco partidos. Y Sudáfrica es un equipo muy local, muchos jugadores locales. Van a ser partidos interesantes, estilos muy diversos. Vamos a prepararnos bien para enfrentarlos. Sobre todo, decía yo lo de Europa, hasta marzo, pero estamos en casa y con mucha ilusión", aseveró el estratega mexicano.

Pese a que los dirigidos por Javier Aguirre — hasta la Fecha FIFA que se celebró el pasado noviembre— hilaron seis partidos sin conocer la victoria, guardan esperanza porque no hay antecedentes de una derrota ante Sudáfrica y Corea del Sur... Al menos, en la historia mundialista.

El tercer rival de la Selección Mexicana será el ganador del Play-Off entre Irlanda, Dinamarca, Macedonia del Norte y República Checa. Incertidumbre que no es del agrado del "Vasco" Aguirre, puesto que tendrá que esperar hasta marzo para conocer el panorama completo de lo que le espera a México en la Fase de Grupos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB