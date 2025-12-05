El sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre y estos serán los rivales que enfrentará la Selección Mexicana.

México estará en el Grupo A, con Sudáfrica, Corea del Sur, y el ganador del Play-Off D de la UEFA.

La Selección Mexicana iniciará su andar en la Copa del Mundo ante Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Azteca, en el partido inaugural.

Los partidos de México en Qatar 2022 serán:

México vs Sudáfrica

México vs Corea del Sur

México vs Ganador del Play-Off D de la UEFA

