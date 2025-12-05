Viernes, 05 de Diciembre 2025

México ya conoce a sus rivales para el Mundial 2026

El sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 se llevó a cabo este viernes en Washington D. C. 

Por: Oralia López

IMAGO7

El sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre y estos serán los rivales que enfrentará la Selección Mexicana.

México estará en el Grupo A, con Sudáfrica, Corea del Sur, y el ganador del Play-Off D de la UEFA.

La Selección Mexicana iniciará su andar en la Copa del Mundo ante Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Azteca, en el partido inaugural.

Los partidos de México serán:

  • México vs Sudáfrica
  • México vs Corea del Sur
  • México vs Ganador del Play-Off D de la UEFA
ESPECIAL / FIFA 
ESPECIAL / FIFA 

