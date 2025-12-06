Peleas de box hoy sábado 6 de diciembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

Isaac “Pitbull” Cruz realizará este sábado en San Antonio, Texas, la primera defensa del campeonato interino superligero del CMB ante el estadounidense Lamont Roach Jr., en una de las peleas más esperadas del cierre de año.

El mexicano llega tras conquistar el título el 25 de julio en Las Vegas, donde venció por decisión unánime a Omar Salcido. Ahora enfrentará a un oponente más exigente y que incluso parte como favorito en las apuestas.

Los momios favorecen al peleador nacido en Washington, quien viene de un empate con Gervonta Davis que muchos consideraron debió ser victoria. La bolsa también lo refleja: Roach Jr. recibirá 2.4 millones de dólares, mientras que Cruz obtendrá un millón.

En la ceremonia de pesaje, el Pitbull —dueño de un récord de 28 triunfos, 18 por nocaut— marcó 138.6 libras (62.86 kg). Roach Jr., quien subió dos divisiones para tomar la pelea, registró 139.6 libras (63.32 kg).

“Espero que no corra”, comentó Cruz en la conferencia de prensa. Roach Jr. respondió que ambos “tirarán misiles”, prometiendo un intercambio intenso sobre el ring.

La función será transmitida en México por ESPN y Disney+ desde las 19:00 horas, mientras que el combate estelar está programado para iniciar alrededor de las 22:00. Box Azteca, en el canal 7, ofrecerá la pelea Pitbull Cruz vs. Lamont Roach Jr. a partir de las 23:00.

Cartelera completa en el Frost Bank Center de San Antonio

Isaac Cruz vs. Lamont Roach Jr., pelea por el título interino superligero del CMB

Erislandy Lara vs. Johan González, combate por los campeonatos medianos de la AMB

Stephen Fulton vs. O'Shaquie Foster, disputa por el título superpluma del CMB

Jesús Ramos vs. Shane Mosley Jr., pelea pactada en peso mediano

