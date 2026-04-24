El Torneo Clausura 2026 llega a su momento cumbre con la disputa de la Jornada 17 (J17), la última de la fase regular, donde el margen de error ha desaparecido por completo. Este sábado 25 de abril a las 19:00 horas, el Estadio Nemesio Diez abrirá sus puertas para un partido entre el Toluca y el León, dos equipos que buscan cosas diferentes en estos 90 minutos.

Para el equipo mexiquense, el objetivo es claro: meterse en el Top 4 para cerrar en casa la Liguilla. Por su parte, el conjunto esmeralda viaja al Estado de México con la urgencia de sumar para no quedar fuera de la zona de Cuartos de Final, lo que garantiza un duelo lleno de intensidad y emociones.

¿Cómo llegan Toluca y León a la Jornada 17?

La escuadra escarlata se presenta ante su afición tras un doloroso tropiezo a mitad de semana. Toluca cayó 4-3 en su visita a Mazatlán, un resultado que los estancó en 27 puntos y los hizo caer a la quinta posición de la tabla general. Ahora, el Toluca necesita imperiosamente la victoria en casa y esperar una combinación de resultados para colarse entre los cuatro primeros lugares para tener la ventaja de local en las rondas de eliminación.

Del otro lado, el panorama para el León es de auténtica supervivencia. La Fiera llega a este compromiso tras sufrir una derrota por 3-2 frente al América, quedándose en el décimo escalón con 22 unidades. Los del Bajío están en el límite de la zona de clasificación; una victoria los acerca, aunque tengan que depender de otras combinaciones, pero un descalabro, combinado con triunfos de los equipos que vienen empujando desde abajo, podría dejarlos con las manos vacías y consumar un rotundo fracaso en este Clausura 2026.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs León de la J17 - Liga MX

El partido contará con diversas opciones de transmisión en televisión abierta y de paga, asegurando que nadie se pierda el desenlace de estos dos equipos en la fase regular.

Fecha y hora: Sábado 25 de abril, 19:00 horas

Sábado 25 de abril, 19:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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