Cristiano publica FOTO en plena recuperación de su lesión

El día de ayer, Jorge Jesus, técnico de Al Nassr, reveló que la lesión de Cristiano Ronaldo era más grave de lo esperado. En la conferencia anterior al partido que hoy disputa el equipo frente al Neom Sports Club para evitar que el Al-Ahli se despegue de la punta de la tabla de la Primera División de Arabia Saudita y continuar con el pulso que sostiene con el Al Hilal.

El entrenador portugués declaró: "Tras las pruebas realizadas, vemos que la lesión que sufrió Cristiano fue más grave de lo esperado. Cristiano viajará ahora a España. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su fisioterapeuta personal. Esperemos que regrese pronto para ayudar al equipo".

Ante esta situación, el día de hoy, el astro portugués subió una imagen a sus redes sociales en la que se muestra una especie de férula que proporciona soporte a su pierna izquierda, en donde se encuentra ubicada su lesión. "Recuperándonos y listos para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!" escribió Cristiano.

Recovering and ready to watch the game today. Let's go, Al Nassr! ���� pic.twitter.com/o7b9dD8MTN— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 7, 2026

Hasta el momento no se ha revelado un tiempo de recuperación respecto a la lesión de Cristiano. En unas semanas, el próximo sábado 28 de marzo, el Estadio Azteca será reinaugurado con un enfrentamiento entre la Selección Mexicana y la portuguesa, con especial atención a la posible llegada del histórico goleador portugués a tierras mexicanas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB