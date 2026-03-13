El encuentro entre Chivas y Santos Laguna se jugará este sábado como parte de la Jornada 11 (J11) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato y engrandecido tras haber ganado el Clásico Tapatío la semana pasada, mientras que los laguneros quieren reaccionar para salir del fondo de la clasificación.

La capital de Jalisco será la sede de este encuentro entre dos equipos que atraviesan realidades muy distintas en el Clausura 2026.

Chivas ocupa el tercer lugar de la Tabla General con 21 puntos luego de nueve partidos disputados. El conjunto rojiblanco ha logrado mantener un buen ritmo en el certamen y se mantiene en la pelea por los primeros puestos.

Apenas el sábado pasado se impusieron 2-1 al Atlas, una victoria que les ayudó a componer el camino luego de derrotas seguidas, y le queda pendiente el duelo de la fecha 9 ante León.

Del otro lado, Santos Laguna vive un torneo complicado. El equipo de Torreón se ubica en el último lugar de la Tabla General con cinco puntos tras diez jornadas, por lo que necesita sumar para intentar salir de ese bache.

El duelo de la J11 representa una oportunidad para ambos clubes: Guadalajara, que busca no salir del Top 4 rumbo a la Liguilla; y Santos, que intenta ver la luz en una campaña oscura.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Santos de la J11 - Liga MX

Este sábado 14 de marzo, Chivas recibirá a Santos en el Estadio AKRON de Guadalajara, Jalisco, dentro de la actividad de la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido está programado para empezar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 14 de marzo, 17:07 horas

Sábado 14 de marzo, 17:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF