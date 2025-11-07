El duelo entre Chivas y Monterrey pinta para ser uno de los más atractivos de la Jornada 17 del Apertura 2025, con dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla, cada uno con distinto interés. El encuentro se disputará este sábado y contará con transmisión EN VIVO, por lo que aquí te compartimos el horario y las opciones donde podrás seguir todas las emociones de este enfrentamiento.

Cómo llegan Chivas vs Monterrey a la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas recibe a Monterrey, en la última fecha regular de la Liga MX, en busca de afianzar un lugar en la Liguilla.

El Rebaño llega al último duelo del torneo con una racha ganadora que hoy lo ubica en la sexta posición de la Tabla General con 26 puntos y casi un lugar asegurado en la fiesta del futbol mexicano.

En tanto que Rayados también saldrá al campo de juego en busca de sumar más puntos a los 31 que tiene para ascender una posición o mantenerse en la quinta posición de la clasificación.

El Monterrey, comandado por Sergio Ramos, llega al último duelo de la fase regular con paso irregular, y aunque la temporada pasada ganaron 3-1 al Guadalajara, las estadísticas favorecen a los locales con más partidos ganados ante los regios.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Monterrey de la J17 - Liga MX

El duelo de la Jornada 17 está programado para este sábado 8 de noviembre en el Estadio AKRON, en Guadalajara, Jalisco, donde Chivas recibirá a su rival en punto de las 19:07 horas , tiempo del centro de México. El compromiso podrá disfrutarse en plataformas de streaming, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas. También podrás mantenerte al tanto del marcador y de los resultados más recientes de la jornada y la cobertura especial a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 8 de noviembre, 19:07 horas

Sábado 8 de noviembre, 19:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

