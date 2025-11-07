Tigres y San Luis se enfrentarán este sábado en un partido que forma parte de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025. Aquí te compartimos los horarios y las opciones de transmisión EN VIVO para que sigas cada detalle del encuentro y no te pierdas ninguna jugada.

Cómo llegan Tigres y San Luis a la Jornada 17 de la Liga MX

Este fin de semana, Tigres recibirá al Atlético en casa, en el último encuentro de la temporada regular. Este compromiso tiene carácter especial, pues ambos conjuntos tienen algo que perder. Los regios quieren terminar lo más arriba posible en la Tabla General, y por ello no será un encuentro que tomará a la ligera a pesar de ya estar clasificados a la Liguilla.

Del otro lado, San Luis quiere y puede acceder a la zona de Play-In, sin embargo, tienen un rival enfrente que es uno de los candidatos al título. Además de necesitar el triunfo, los potosinos también requieren combinación de resultados para poder lograr la hazaña, aunque tratarán de hacer lo que está en sus manos.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs San Luis de la J17 - Liga MX

El juego de la Jornada 17 se disputará este sábado 8 de noviembre en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Podrás verlo en vivo por televisión abierta y streaming, además de seguir las jugadas más importantes en las redes sociales de ambos equipos, además de checar los resultados en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 8 de noviembre, 17:00 horas

Sábado 8 de noviembre, 17:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

