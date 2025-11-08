La Selección Mexicana Femenil Sub-17 volvió a demostrar su carácter y espíritu de lucha. En un partido cerrado, intenso y dramático, el conjunto tricolor logró empatar 1-1 ante Brasil en tiempo agregado, y después ganar la tanda de penales para quedarse con el tercer lugar en el Mundial Sub-17 Femenil de Marruecos 2025.

El encuentro fue una batalla de estrategias y resistencia en el medio campo. Ninguno de los dos equipos consiguió imponer condiciones con claridad durante la mayor parte del juego. México apostó por su orden defensivo, mientras que Brasil buscó controlar el ritmo con posesiones largas y toques precisos. Sin embargo, las oportunidades de gol fueron escasas, en gran medida por la férrea marca y la entrega de ambos conjuntos.

Durante la primera mitad, el cuadro dirigido por Miguel Gamero mostró buena disciplina táctica y contuvo los embates sudamericanos. Las laterales se multiplicaron para cerrar espacios, y la portera Valentina Murrieta respondió con seguridad cuando fue exigida. En ofensiva, México intentó generar peligro por las bandas, pero la zaga brasileña también estuvo atenta para cortar cualquier intento.

Fue hasta el minuto 78 cuando Brasil rompió el cero. Un descuido en la defensa mexicana permitió que Kaylane aprovechara un balón suelto en el área para marcar el 1-0 con un potente disparo. El tanto cayó como un balde de agua fría sobre el conjunto azteca, que hasta ese momento había mantenido la paridad con esfuerzo y orden.

Pese al golpe anímico, las mexicanas no bajaron los brazos. Lejos de rendirse, adelantaron líneas y comenzaron a presionar con más insistencia en busca del empate. En una jugada que parecía rutinaria para la zaga brasileña, Evelin, al intentar despejar un centro mexicano, terminó enviando el balón hacia su propia portería al 95’. El autogol desató la euforia en el equipo tricolor, que celebró con el alma el tanto del 1-1 que les daba vida y forzaba la definición desde los once pasos.

En tanda de penales, aunque la mexicana Valeria Alvarado erró su disparo, México logró sacudirse los nervios para imponerse. Una vez más, Valentina Murrieta se erigió como la gran figura al detener dos penales y tener la fortuna de que la brasileña Dulce María estrelló el balón en el poste.

Con este resultado, México consigue su segunda mejor actuación en un Mundial Sub-17 Femenino al concluir en el tercer lugar. Recordando que, en la edición de Uruguay 2018, llegó hasta el partido por el campeonato, pero sucumbió frente a España.

