El día de hoy comienza la competencia por el Clausura 2026 de la Liga MX. Tras unas semanas de descanso luego de la emocionante final entre Toluca y Tigres del Apertura 2025, los equipos regresan a la competencia en búsqueda de levantar el ansiado trofeo. Los Diablos Rojos buscan repetir la hazaña que consiguió el América de Jardine, luego de levantar tres trofeos de manera consecutiva.

En ese sentido, Toluca podría ser el favorito, sin embargo, es junto a Tigres, el equipo que menos tiempo ha tenido para preparar el torneo que además es la antesala del Mundial 2026 de la FIFA, uno en que los jugadores buscan mostrar su mejor rendimiento para poder ingresar a la lista final de sus respectivas selecciones. Esto por supuesto incluye a la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, aunque en la Liga MX hay de todo tipo de nacionalidades.

Antes del comienzo del torneo, hemos preguntado a ChatGPT sobre sus pronósticos para el Clausura 2026. Esto fue lo que respondió.

¿Toluca será tricampeón de la Liga MX? ¿Quién es el favorito para campeón del Clausura 2026?

Según los modelos de IA y mercados de apuestas deportivos, Toluca es el gran favorito para quedar campeón en el Clausura 2026 de la Liga MX. Su porcentaje de probabilidad es del 18 por ciento, seguido muy de cerca por Tigres. Y para ChatGPT el único que les puede hacer sombra a los últimos finalistas del futbol mexicano es el América, aunque detrás hay un pelotón que incluye a Monterrey, Pachuca y Chivas.

Los factores que ponen a Toluca como favorito son:

Momento actual y plantilla establecida: el equipo ha logrado consistencia y tiene figuras clave que han rendido en momentos decisivos.

Experiencia reciente en finales: ganar dos títulos seguidos no es casualidad y suele generar confianza en fases de eliminación.

En términos puramente estadísticos (según los pronósticos actuales), Toluca sigue siendo favorito pero con una probabilidad menor al 20 % de ganar el torneo, lo cual refleja que ningún equipo parte con una ventaja abrumadora.

¿Cuáles son las probabilidades de Chivas y Atlas de lograr el campeonato en el Clausura 2026?

Chivas tiene una probabilidad real del 7 por ciento. Esto lo pone fuera de la contienda del top 3 de la liga, sin embargo, los pronósticos no son nulos en caso de que entre a liguilla. Por otro lado, Atlas tiene cerca de un 3 por ciento de probabilidades de ser campeón, por lo que su chance de volver a levantar el trofeo son realmente bajas.

