El duelo entre Monterrey y Toluca se jugará este sábado dentro de la Jornada 1 (J1) del Clausura 2026 de la Liga MX. Se trata de uno de los partidos más atractivos del arranque del torneo, al enfrentar al actual bicampeón del futbol mexicano contra unos Rayados que buscan revancha tras la eliminación sufrida en la Liguilla pasada. Te decimos todos los detalles sobre a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Monterrey vs Toluca: Así llegan los equipos a la J1 del Clausura 2026

Este sábado 10 de enero se vivirá un duelo de alto voltaje en la cancha del Estadio BBVA entre dos equipos con aspiraciones de protagonismo. Tanto Toluca como Monterrey llegan al inicio del Clausura 2026 con cuentas pendientes y objetivos claros.

Los Diablos Rojos cerraron un año histórico al consagrarse como el quinto bicampeón en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, coronación que llegó tras una final intensa frente a Tigres y que se definió en tanda de penales. El título confirmó el dominio del conjunto escarlata a lo largo de toda la campaña y lo consolidó como el equipo más regular del campeonato.

Toluca finalizó la fase regular en el primer lugar de la tabla general, con 37 puntos, producto de 11 victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. Su rendimiento fue respaldado por números contundentes, ya que se convirtió en la mejor ofensiva del torneo con 43 goles anotados, además de presumir una defensa sólida que solo permitió 18 tantos en contra.

En la Liguilla, los Diablos mantuvieron el mismo nivel competitivo. En cuartos de final superaron a Juárez y, posteriormente, dejaron en el camino a Monterrey en las semifinales, antes de levantar la copa en el Estadio Nemesio Diez ante su afición. Ese cierre reafirmó el carácter del equipo en los momentos decisivos.

De cara al Clausura 2026, el equipo dirigido por Antonio Mohamed inicia el torneo con la moral en lo más alto y con la etiqueta de gran favorito, consciente de que su principal reto será sostener el nivel que lo llevó a dominar el futbol mexicano durante el año anterior.

Rayados de Monterrey fue uno de los equipos más competitivos del torneo anterior, con un desempeño constante que lo mantuvo en la pelea por los primeros puestos durante gran parte de la fase regular. Sin embargo, su camino se detuvo a un paso de la final, al quedar eliminado por el criterio de posición en la tabla tras una serie muy cerrada.

El conjunto regiomontano concluyó el campeonato en el quinto lugar general con 31 puntos, resultado de nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. En el rubro ofensivo sumó 33 goles a favor, aunque también mostró ciertas irregularidades defensivas al recibir 29 anotaciones, una cifra que reflejó partidos de alta exigencia.

En la Liguilla, Monterrey protagonizó una semifinal intensa ante Toluca, que terminó con un empate global de 3-3. Pese a haber competido de tú a tú, el criterio de desempate favoreció a los escarlatas, dejando a Rayados con la sensación de haber quedado muy cerca del objetivo.

De cara al inicio del Clausura 2026, este debut representa para Monterrey una oportunidad inmediata de revancha y, al mismo tiempo, una prueba temprana para evaluar el alcance real de su proyecto deportivo en una temporada que vuelve a exigirle protagonismo.

El historial reciente entre ambos es intenso. Además de la semifinal del torneo pasado, en la fase regular del Apertura 2025, Toluca goleó 6-2 a Monterrey en la capital mexiquense, un resultado que sigue muy presente en la memoria de la afición regiomontana.

Toluca estrenará su parche de bicampeón con Alexis Vega como figura estelar, mientras que Monterrey arranca el torneo bajo la presión de justificar una de las plantillas más caras del futbol mexicano.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Toluca de la J1 – Liga MX

Este sábado 10 de enero, Monterrey recibirá a Toluca en el Estadio BBVA por la Jornada 1 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse EN VIVO por televisión abierta, restringida, y por streaming.

Fecha y hora: Sábado 10 de enero, 21:00 horas

Sábado 10 de enero, 21:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF