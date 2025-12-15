Toluca logró su bicampeonato en el fútbol mexicano, consolidándose como el segundo equipo más ganador del país. Ante este histórico logro, Enrique Contreras analizó los factores que llevaron al equipo al título.

El director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director de ICAFUT destacó que la final tuvo “un guion de película” y señaló que las claves del bicampeonato fueron la experiencia y el liderazgo del técnico Mohamed, la calidad y constancia de los jugadores, así como la capacidad del equipo para responder en los momentos más críticos.

“Mohamed es un técnico con mucha experiencia que le da tranquilidad y estrategia al equipo. La calidad y la constancia de jugadores como Marcel Ruiz y Paulinho, junto con los que entraron de cambio, fueron fundamentales. Y Toluca, a diferencia de otras ocasiones, supo responder ante las circunstancias: llama cuando iba perdiendo 2 a 0 y también cuando estaba abajo en los penales. Aunque aparentemente Vega ni siquiera estaba para tirar penal, terminó siendo decisivo”, explicó.

Sobre el papel de Mohamed en la historia reciente del fútbol mexicano, el especialista añadió: “Después del Tuca en la era moderna, Mohamed nos ha demostrado que es un tipo que actúa siempre con seguridad personal, con mucho liderazgo, no grita tanto en la banca y trabaja muy bien la estrategia de partido; los jugadores siguen los acuerdos que él establece. Nadie, a excepción de Ricardo Ferretti, ha sido capaz de hacer campeón a varios equipos con planteles no considerados de primer nivel, y su personalidad hace que siempre crea que puede contender por el título”, agregó.

Al final, consideró que una de las claves para alcanzar el campeonato y tener una temporada redonda se debe a la importancia de tener un goleador como Paulinho.

“Siempre los equipos que alcanzan estar en finales y obtienen títulos requieren jugadores que te hagan la diferencia. En el caso de Paulinho, los números lo dicen con goles en todo el torneo, incluyendo la liguilla. Aunque falló algunas acciones, terminó haciendo el empate en el global para poder aspirar a los penales. Si se lo quitas a Toluca como pieza, deja de ser lo completo que pudiera para pelear por un título. Además, combina calidad, solvencia, resolución y humildad en su accionar dentro del campo”, concluyó.

