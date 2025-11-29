Toluca consigue su pase a la siguiente fase tras igualar sin goles ante Juárez

El vigente campeón del futbol mexicano ya está en la siguiente ronda. Toluca selló su boleto a las semifinales de la Liga MX tras empatar 0-0 (2-1 global) con Bravos de Juárez en el Estadio Nemesio Diez; un resultado que, combinado con lo hecho en la ida, fue suficiente para apagar el sueño fronterizo en su debut en la fiesta grande.

El equipo de Antonio Mohamed apareció ante su afición con la pólvora mojada. Aunque los Diablos dominaron el ritmo del partido, la falta de puntería mantuvo vivo a un Juárez que llegó al infierno con la esperanza de lograr una hazaña.

Paulinho tuvo la primera oportunidad clara de la noche con un disparo que se fue por el costado derecho. Minutos después, el tricampeón de goleo volvió a quedar frente al arco, pero el balón nuevamente se escapó apenas desviado, incrementando los suspiros en las tribunas.

Lo que se pronosticaba como un trámite para Toluca comenzó a tensarse conforme avanzaban los minutos y el gol escarlata no llegaba. Cada aproximación generaba murmullos; cada balón suelto, elevaba la ansiedad.

Ya en la segunda mitad, Marcel Ruiz levantó a la afición de sus asientos con un potente disparo de media distancia que obligó a Jurado a una estirada espectacular. El arquero de Bravos evitó el 1-0 con una atajada que bien pudo cambiar el guion del encuentro.

A partir de ese momento, el partido se volvió un ida y vuelta de intensidad creciente. Antonio Briseño, sólido y atento en la zaga, se convirtió en figura para los Diablos. El central mexicano apareció en el instante justo para cortar una acción que pudo haber modificado por completo el rumbo de la serie.

Juárez resistió el embate final de Toluca, pero careció de profundidad y variantes al ataque. Varini y sus dirigidos no encontraron caminos hacia el arco rival y jamás lograron poner en riesgo real la clasificación escarlata, viendo así desvanecerse la posibilidad de ser la sorpresa de la liguilla.

Toluca avanzó a semifinales y se une a Rayados de Monterrey en la lista de los primeros invitados a la siguiente fase. Ahora, ambos equipos esperan conocer a su próximo rival, en una serie que se disputará el miércoles y sábado, calendarizada según la preferencia del conjunto escarlata.

SV