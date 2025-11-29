Flamengo conquista su cuarto título de Copa Libertadores

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 este sábado al imponerse 0-1 sobre Palmeiras, convirtiéndose así en el primer club brasileño en conquistar cuatro veces el máximo torneo del fútbol sudamericano.

Un gol de Danilo al minuto 67 le permitió al nuevo “rey de copas brasileño” celebrar a lo grande un triunfo muy trabajado pero justo, en un duelo intensamente disputado en el Estadio Monumental de Lima.

Esta fue la cuarta final de Libertadores para el Mengao en los últimos seis años. En ese periodo ganó los títulos de 2019 ante River Plate en Lima y el de 2022 frente a Athletico Paranaense en Guayaquil, mientras que cayó en la final de 2021, precisamente contra Palmeiras en Montevideo.

Antes de esta etapa reciente, Flamengo ya había levantado la Libertadores de 1981, en una dramática definición ante Cobreloa que requirió un partido de desempate en el Centenario de Montevideo, definido 2-0 con un doblete de Zico.

Desde el inicio en el Monumental, ambos equipos salieron con intensidad: Palmeiras apostó por la capacidad ofensiva de Vítor Roque y presionó bien en la mitad, mientras Flamengo fue asentándose progresivamente y tomando mayor posesión, especialmente por la banda derecha con las salidas de Varela y Carrascal.

Con el control del mediocampo, el Fla empezó a manejar el partido, aunque Palmeiras se sostuvo con firmeza defensiva para proteger el arco de Carlos Miguel.

Incluso así, Flamengo generó las dos ocasiones más claras del primer tiempo: primero Bruno Henrique falló un remate tras una gran jugada de Varela, y poco después Samuel Lino estuvo muy cerca de convertir con un disparo que pasó apenas desviado.

Palmeiras intentó reaccionar y generó peligro con un tiro libre de Raphael Veiga que Rossi despejó de puños, además de un cabezazo de Vítor Roque que se fue por encima tras picar en el césped. Cerca del final del primer tiempo, Bruno Henrique volvió a desbordar, pero el arquero Carlos Miguel ganó el mano a mano.

En la segunda mitad, Flamengo salió con energía renovada, aunque Palmeiras volvió a inquietar con la potencia de Vítor Roque. En la respuesta, De Arrascaeta tuvo una llegada profunda pero no logró controlar bien, lo que permitió el cierre de Gómez.

La insistencia rojinegra finalmente rindió frutos al 67: Danilo conectó de cabeza un balón elevado tras un tiro de esquina y venció a Carlos Miguel sin darle opción de reacción.

A los tres minutos, López estuvo a punto de empatar, pero su disparo cruzado pasó rozando el poste derecho de Rossi. Con el ingreso de Everton, anunciado antes del gol, Palmeiras insistió hacia adelante, pero Flamengo se ordenó atrás y neutralizó cada intento del Verdao, que terminó sin claridad ni fortuna, incluida una última volea de Vítor Roque que se fue muy alta.

