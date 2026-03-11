México se queda sin boleto a Los Ángeles 2028 tras eliminación en el Clásico Mundial

La Selección Mexicana de béisbol quedó sin posibilidades de disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 luego de ser eliminada en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras caer ante Italia. El resultado no solo significó la salida del torneo internacional, sino también la pérdida de la oportunidad de asegurar uno de los dos boletos olímpicos disponibles para equipos del continente americano.

El sistema de clasificación establecía que las dos selecciones de América mejor ubicadas en el torneo obtendrían el pase directo a la justa veraniega, con excepción de Estados Unidos, que ya tiene su lugar asegurado como país anfitrión. Al quedar fuera en la primera ronda, México quedó automáticamente descartado de esa carrera.

Con la eliminación del conjunto tricolor, otras selecciones del continente —como Canadá, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana— continúan en la disputa por los dos cupos olímpicos que se otorgarán a los equipos americanos que alcancen las mejores posiciones en la competencia.

En cuanto al resto del proceso clasificatorio, todavía se repartirán plazas en otros torneos internacionales: el Premier12 WBSC 2027 otorgará un boleto al mejor equipo de Asia y otro al mejor de Europa u Oceanía, mientras que el último cupo se definirá en un torneo preolímpico mundial programado antes de marzo de 2028, en el que no participarán selecciones de América.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio y marcarán el regreso del béisbol al programa olímpico , con un torneo que reunirá a seis selecciones nacionales.

SV