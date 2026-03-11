Marcel Ruiz enciende las alarmas por posible lesión de rodilla

El fantasma de las lesiones vuelve a sacudir los planes de la Selección Mexicana. En el encuentro correspondiente a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup frente a San Diego, el mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Marcel Ruiz, tuvo que abandonar el terreno de juego tras presentar molestias significativas en su rodilla, desatando una ola de preocupación tanto en el cuerpo técnico escarlata como en el seno del combinado nacional.

Aunque el futbolista logró retirarse por su propio pie para dar entrada a Nico Castro, los gestos de dolor en su rostro y el constante chequeo del cuerpo médico en la zona afectada sugieren una posible afectación en los ligamentos. Ruiz fue visto con un vendaje compresivo y hielo inmediato, a la espera de los estudios de imagen que determinen la gravedad del impacto.

Esta noticia cae como un balde de agua fría para el entorno de la Selección Mexicana, que aún no se recupera del impacto anímico de la dura lesión del guardameta Luis Malagón. La baja de Malagón dejó una vacante crítica en la portería, y ahora, la posible ausencia de Ruiz, quien se perfilaba como una pieza de recambio generacional clave, pone en jaque la profundidad del mediocampo de cara a la Copa del Mundo 2026.

A escasos meses de la justa mundialista, el margen de recuperación es mínimo. Si los estudios confirman una rotura o una lesión que requiera cirugía, el sueño mundialista de Marcel Ruiz podría desvanecerse por completo.

MF