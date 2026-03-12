Jueves, 12 de Marzo 2026

Deportes | Programación

Futbol hoy 12 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El jueves 12 de marzo de 2026 trae consigo una agenda variada para quien disfruta pasar el día viendo futbol. La jornada contará con actividad en torneos internacionales de Europa como la Europa League y la Conference League, además de compromisos en la Concacaf Champions Cup y partidos importantes en Sudamérica. 

Si planeas ver alguno de estos partidos, te compartimos el calendario completo del jueves, organizado por torneo y con los horarios y canales o plataformas donde podrás ver cada encuentro EN VIVO.

Partidos HOY jueves 12 de marzo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

  • FC Cincinnati vs Tigres UANL | 18:00 | FOX One, FOX+ |
  • Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders | 20:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY jueves 12 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Necaxa | 15:45 | ViX Gratis |
  • Toluca vs Pumas | 18:00 | ViX Gratis |
  • Querétaro vs Atlas | 19:00 | FOX One |
  • Pachuca vs Xolos | 19:06 | FOX One, Tubi |
  • Tigres vs Santos | 20:00 | FOX One |
  • Mazatlán vs Monterrey | 21:10 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY jueves 12 de marzo de 2026 - Conference League EN VIVO

  • AZ Alkmaar vs Sparta Praha | 11:45 | Canal por confirmar |
  • HNK Rijeka vs Strasbourg Alsace | 11:45 | Canal por confirmar |
  • Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk | 11:45 | Canal por confirmar |
  • Samsunspor vs Rayo Vallecano | 11:45 | Canal por confirmar |
  • Fiorentina vs Raków Częstochowa | 14:00 | Canal por confirmar |
  • Crystal Palace vs AEK Larnaca | 14:00 | Canal por confirmar |
  • Sigma Olomouc vs Mainz 05 | 14:00 | Canal por confirmar |
  • NK Celje vs AEK FC | 14:00 | ESPN 4, Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 12 de marzo de 2026 - Europa League EN VIVO

  • Stuttgart vs FC Porto | 11:45 | Canal por confirmar |
  • Bologna vs AS Roma | 11:45 | Canal por confirmar |
  • Lille vs Aston Villa | 11:45 | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Panathinaikos vs Real Betis | 11:45 | Canal por confirmar |
  • Celta vs O. Lyonnais | 14:00 | Canal por confirmar |
  • Genk vs Freiburg | 14:00 | Canal por confirmar |
  • Nottingham Forest vs FC Midtjylland | 14:00 | Canal por confirmar |
  • Ferencvaros vs SC Braga | 14:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY jueves 12 de marzo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Medellín vs CA Juventud | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

Temas

