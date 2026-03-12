El jueves 12 de marzo de 2026 trae consigo una agenda variada para quien disfruta pasar el día viendo futbol. La jornada contará con actividad en torneos internacionales de Europa como la Europa League y la Conference League, además de compromisos en la Concacaf Champions Cup y partidos importantes en Sudamérica. Si planeas ver alguno de estos partidos, te compartimos el calendario completo del jueves, organizado por torneo y con los horarios y canales o plataformas donde podrás ver cada encuentro EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF