El próximo 11 de junio, justo en el día de la inauguración del Mundial de 2026, se cumplirán 16 años del inicio de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Aquel torneo arrancó con un Sudáfrica vs México, del mismo modo que lo hará la justa del próximo año, aunque esta vez con la Selección Mexicana como anfitriona.

A más de una década y media de aquel partido inaugural, tres nombres podrían enlazar ambas Copas del Mundo: Javier Aguirre, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa. Los tres estuvieron presentes en 2010 y, de distintas maneras, podrían volver a hacerlo en 2026.

Aguirre y Márquez, del gol al banquillo

Javier Aguirre, hoy director técnico del Tri, recordó la inauguración de hace 16 años y bromeó sobre el rol que Rafael Márquez tendrá ahora en su cuerpo técnico, luego de haber sido el héroe del empate mexicano en aquel duelo.

“Se complicó, se puso cuesta arriba con un golazo de (Lawrence) Tshabalala y al final, Rafa empata. Es una historia bastante grandiosa porque jugamos en su campo, ahora ellos en el nuestro. Ahora Rafa (Márquez) no podrá meter goles, estará a lado mío y espero que sea una buena inauguración. Eso creo”, declaró tras el sorteo.

En Sudáfrica 2010, los anfitriones se adelantaron con un golazo a Oscar Pérez al minuto 55, pero el entonces capitán mexicano, Rafael Márquez, apareció al 79’ para marcar el 1-1 definitivo. Hoy, en 2026, el histórico defensa no estará en la cancha, pero podría vivir otra inauguración mundialista como asistente técnico.

Guillermo Ochoa, el otro sobreviviente

Aunque en 2010 fue suplente, Guillermo Ochoa integró aquella plantilla que abrió el Mundial en Johannesburgo. Si es convocado por Aguirre para 2026, el portero se convertiría en el tercer vínculo vivo entre ambas inauguraciones mundialistas, y en uno de los pocos futbolistas en la historia con participación en múltiples Copas del Mundo consecutivas.

Un cierre con sabor a memoria

En aquella Copa del Mundo, México avanzó a octavos de final como segundo de su grupo con cuatro puntos, por debajo de Uruguay, líder con siete unidades. Ahora, 16 años después, la historia se reencuentra con sus protagonistas, algunos desde la banca y otros quizá todavía desde la cancha.

