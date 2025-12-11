Tras obtener la ventaja en el juego de ida ante Toluca, el director técnico de Tigres, Guido Pizarro, destacó la importancia de adelantarse en la serie, aunque fue claro al señalar que la final aún está lejos de definirse y que su equipo apenas ha recorrido la mitad del camino rumbo al título.

“Sí, creo que hoy jugamos los primeros 90 de los 180. Hemos sacado una ventaja. Entiendo que tendremos que hacer un gran partido también para poder llevarnos la final. Creo que hoy mi equipo fue mejor que el rival, pero también entendemos que tenemos que recuperarnos. Sabemos que todavía quedan 90 minutos y que ellos, en su campo, se sienten fuertes. Iremos allá a terminar la serie”, afirmó.

Pizarro también subrayó que Tigres cuenta con jugadores acostumbrados a escenarios exigentes, incluida la experiencia de ganar títulos como visitantes, un aspecto que considera determinante para lo que viene.

“Sí, ya hemos tenido la experiencia de lograr títulos en canchas rivales. Tengo jugadores que han pasado por eso y tienen la experiencia. Pero sinceramente, son 90 minutos en los que tendremos que hacer las cosas mejor que el rival. Seguramente enfrentaremos a un rival con otra postura a la que mostró hoy. Así que debemos prepararnos: quedan los últimos 90”, agregó.

Por último, el estratega reconoció la actuación clave de Nahuel Guzmán, quien una vez más respondió en momentos decisivos y amplió sus registros como uno de los porteros más influyentes de la Liga MX.

“Sí, lo he dicho siempre: son estadísticas que siguen agrandando su historia en el fútbol mexicano. Para mí es uno de los arqueros más importantes en la historia de esta liga. Ojalá siga aportando al equipo. Creo que hoy el equipo hizo un partido completo; en las pocas que llegaron, Nahuel respondió. Pero también entiendo que debemos descansar y preparar el partido del domingo. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo, pero también remarcar lo que hizo todo el equipo”, concluyó.

