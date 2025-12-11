Tigres y Toluca cerraron el primer capítulo de la gran final del futbol mexicano con un marcador que dejó sensaciones divididas. Los universitarios se impusieron 1-0 en la ida, pero terminaron dejando con vida a un Toluca que resistió más por las fallas del cuadro local que por virtudes propias. La serie, que pudo haberse inclinado de manera definitiva, se mantiene abierta por la falta de contundencia del conjunto regio.

El ambiente en el Estadio Universitario fue inmejorable desde el arranque. Un mosaico multicolor y los cánticos incesantes de la afición convirtieron la noche en una auténtica celebración para acompañar el inicio de la final.

El partido comenzó con nerviosismo y un juego ríspido por parte de ambos equipos, pero conforme pasaron los minutos, Tigres tomó el control del encuentro. Diego Laínez y Ángel Correa se convirtieron en los motores ofensivos, desequilibrando una y otra vez a la defensa escarlata.

El dominio universitario encontró en Hugo González a su mayor obstáculo. El arquero de Toluca sostuvo el cero en su arco con dos atajadas clave: primero ante un potente disparo de Jesús Garza y después frente a un tiro de media distancia de Laínez. Gracias a él, los Diablos lograron irse al descanso sin daños en el marcador.

Pero la historia cambió por completo al inicio del complemento. El propio González pasó de héroe a villano tras cometer un error que abrió la puerta al único gol del partido. Al intentar salir jugando, entregó el balón a Laínez, quien de inmediato cedió para Ángel Correa. El argentino definió con frialdad para encender el Volcán y poner el 1-0.

Toluca, sin embargo, tuvo su momento. Jesús Ángulo estuvo a punto de empatar con un remate entre las piernas de Nahuel Guzmán, pero el arquero alcanzó a desviar ligeramente y, sobre la línea, Garza apareció para despejar y mantener la ventaja felina.

Tigres también tuvo la suya para liquidar. Correa perdonó una ocasión clarísima que pudo significar una ventaja más cómoda rumbo al duelo de vuelta. En el tiempo agregado, Toluca se complicó aún más con la expulsión de Robert Morales por un pisotón.

Tigres cerró la noche con un sabor agridulce: ganó, dominó y fue superior, pero no logró reflejarlo en el marcador. Ahora deberá visitar a Toluca con la serie abierta, ante unos Diablos que buscarán crecerse en casa el domingo para pelear por el campeonato.

SV