Charros blanquea a Yaquis y se queda con la serie

Con una noche redonda desde la loma y batazos oportunos, los Charros de Jalisco le pusieron el lazo a su más reciente serie en casa antes de tomar carretera rumbo al norte. La novena albiazul blanqueó 4-0 a los Yaquis de Ciudad Obregón en el estadio Panamericano y aseguró el compromiso por 2-1, en un duelo donde el pitcheo local marcó la pauta desde el primer inning.

La figura fue Manny Bañuelos, quien firmó su mejor apertura de la temporada. El zurdo trabajó seis entradas de auténtico control: apenas un hit permitido, sin carreras en contra y cuatro ponches, aunque tuvo que maniobrar con cinco pasaportes. Aun así, supo salir de los aprietos y se apuntó su primer triunfo del invierno, bajando su efectividad a 5.03 carreras limpias permitidas.

La ofensiva de Charros no necesitó grandes rallies, pero sí fue certera. En la segunda entrada, Reynaldo Rodríguez inauguró la pizarra con sencillo al central que mandó a la registradora a Julián Ornelas. Un episodio después, Michael Wielansky elevó de sacrificio para que Billy Hamilton timbrara el 2-0.

El propio Rodríguez volvió a aparecer en la sexta, confirmando su gran noche con el madero. El colombiano, que terminó con tres imparables, conectó sencillo al derecho para empujar nuevamente a Ornelas y estirar la ventaja a 3-0, colchón más que suficiente para un pitcheo que lucía intratable.

La cereza del pastel llegó en la octava entrada. Mateo Gil prendió un lanzamiento y lo desapareció por el jardín izquierdo, su segundo cuadrangular de la campaña, para sellar el 4-0 definitivo y levantar al público del Panamericano.

El bullpen cumplió con creces y, en la novena, Zac Rosscup bajó la cortina para apuntarse su primer salvamento del invierno, preservando la blanqueada y la sólida noche monticular de Jalisco.

Con este triunfo, los Charros mejoraron su marca a 7-8 en la segunda vuelta y toman impulso de cara a su siguiente reto. A partir de este viernes, la tropa dirigida por Benjamín Gil visitará a los Cañeros de Los Mochis en el estadio Emilio Ibarra, en una serie pactada para arrancar a las 20:30 horas locales (21:30 del Centro), donde buscarán mantener el buen ritmo lejos de casa.