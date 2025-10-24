Tigres recibirá este sábado a Xolos en partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos importantes en la recta final del torneo para no salir de la zona de Liguilla directa. Para que no te pierdas el juego, te contamos el horario y los canales donde podrás seguir la transmisión en vivo.

Cómo llegan Tigres vs Xolos a la Jornada 15 de la Liga MX

Los Tigres llegan con una racha de victorias y buscarán sumar un tercer triunfo consecutivo cuando reciban a los de Tijuana, que parten como víctimas este fin de semana.

El conjunto liderado por Guido Pizarro goleó el pasado fin de semana 5-3 al Necaxa y, a media semana, venció como visitante a los Tuzos por 2-1. Ahora podrían cerrar una semana perfecta con un tercer triunfo, esta vez en casa frente a los fronterizos. Si bien Xolos logró plantarle cara al líder Toluca y rescatar un empate sin goles, luce complicado que puedan arrebatarle puntos a los regios.

Más allá de que la joven promesa Gilberto Mora acapara reflectores en cada estadio donde juega, el equipo dirigido por Sebastián "Loco" Abreu necesita distribuir mejor las responsabilidades y ser más competitivo, evitando depender solo de chispazos individuales.

En las estadísticas, la diferencia entre ambos es considerable, aunque apenas los separen dos lugares en la tabla. Tigres acumula 29 puntos (8 victorias, 5 empates y 1 derrota; 29 goles a favor y 14 en contra) y ocupa el cuarto sitio, mientras que Xolos es sexto con 21 unidades (5 ganados, 6 igualados y 3 perdidos; 26 goles a favor y 17 en contra), es decir, una brecha de 8 puntos.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Xolos de la J15 - Liga MX

El compromiso de la Jornada 15 tendrá lugar este sábado 25 de octubre en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, y comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se podrá ver por televisión abierta y por streaming, y seguir en directo mediante las redes sociales de ambos equipos, así como los resultados actualizados en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 25 de octubre, 17:00 horas

Sábado 25 de octubre, 17:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Calendario de partidos de la J15 del Apertura 2025

OF