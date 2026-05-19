La Final de la Concachampions 2026 enfrentará no solo a dos equipos importantes del futbol mexicano, sino también a los clubes mejor posicionados de toda la región. Tigres y Toluca ocupan actualmente el primer y segundo lugar, respectivamente, en el Ranking de Clubes de la Concacaf, situación que añade todavía más expectativa al duelo que definirá al nuevo campeón de la zona.

El índice de Clasificación de Clubes de la Concacaf contempla a todos los equipos y ligas pertenecientes a la confederación. Los puntos se obtienen con base en los resultados registrados en partidos oficiales de liga nacional, encuentros de copa regional y compromisos correspondientes a la Copa de Campeones de la confederación, por lo que el listado refleja el rendimiento competitivo acumulado de cada institución.

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Los números en el Ranking de Clubes de la Concacaf

Tigres logró ascender tres posiciones para colocarse como líder del ranking luego de asegurar su pase al partido por el campeonato tras eliminar al Nashville SC en Semifinales. Los Felinos ahora disputarán su quinta final en la era moderna de la competencia, igualando al Monterrey como el club con más participaciones desde 2008, consolidando así su dominio reciente en el torneo internacional.

Por su parte, Toluca aparece justo detrás, en la segunda posición, gracias a una destacada racha de resultados positivos. Los Diablos Rojos llamaron especialmente la atención tras su brillante actuación frente al LA Galaxy en el partido de Ida de las Semifinales. Además, el conjunto escarlata regresará a una final de Champions Cup por primera vez desde 2014 y jugará la sexta de su historia .

Dentro del top 10 del ranking también destacan otros clubes mexicanos como Cruz Azul, ubicado en el tercer puesto, América en el octavo lugar y Chivas en el noveno, tras subir una posición. El resto de los sitios son ocupados por equipos de la Major League Soccer (MLS) como Inter Miami, LAFC, Seattle Sounders, Nashville SC y Vancouver Whitecaps.

Cambian horario de la Final de la Concachampions

La gran Final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Toluca y Tigres UANL sufrió una modificación de último momento en su horario de arranque. El encuentro, programado para disputarse el próximo sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, originalmente estaba pactado para iniciar a las 17:00 horas, pero ahora comenzará una hora después, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México .

El ajuste fue dado a conocer por la propia Concacaf mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, donde se confirmó el nuevo horario para el duelo que definirá al monarca regional.

El premio triple para el ganador

Además del campeonato, la Final tendrá importantes premios deportivos para el vencedor. El ganador del partido único será coronado campeón regional de clubes y asegurará su clasificación a la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029, así como a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 .

El boleto al Mundial de Clubes representa uno de los cuatro lugares asignados a Concacaf. Hasta el momento, Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones Concacaf 2025, ya ocupa una de esas plazas disponibles.

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