La Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX ya tiene fechas, horarios y sedes confirmadas. Pumas y Cruz Azul protagonizarán una serie que promete emociones de principio a fin y que, además del atractivo deportivo, tendrá un ingrediente especial: dos entrenadores locales disputarán el título del futbol mexicano desde los banquillos .

En esta esquina, la Máquina

Por un lado, aparece Joel Huiqui, quien pasó de ser una solución emergente a convertirse en el hombre que revitalizó a Cruz Azul. El exdefensor tomó el control de la Máquina en la última jornada de la Fase Regular y, contra todo pronóstico, logró estabilizar al equipo en el momento más complicado del torneo .

Desde su llegada, los Cementeros acumulan cinco partidos sin conocer la derrota, con saldo de cuatro victorias y un empate, resultados que impulsaron a los celestes hasta su tercera final en los últimos cinco años.

En esta otra, la UNAM

Enfrente estará Efraín Juárez, quien ha firmado una campaña histórica con los universitarios. Pumas terminó como líder del campeonato y, apelando a la ventaja de la posición en la tabla, avanzó en las fases eliminatorias tras imponerse en los marcadores globales empatados . Ahora, el conjunto auriazul intentará poner fin a una sequía de 15 años sin levantar el trofeo de liga.

Las sedes para la Final del Clausura 2026

Tras la polémica que se suscitó porque no se sabía dónde jugaría Cruz Azul su partido como local, finalmente quedó definido que el compromiso de Ida se celebrará el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes .

Cabe destacar que la última vez que la Máquina jugó en el recinto de la colonia Noche Buena fue en diciembre del 2024 cuando disputaron las Semifinales del Apertura contra el América. El resultado favoreció a las Águilas, luego de que los cementeros cayeran 3-4 en el global.

Mientras que la Vuelta, donde se conocerá al campeón del Clausura 2026, se llevará a cabo el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario .

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