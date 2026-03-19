Este jueves 19 de marzo de 2026 arriba a las pantallas con actividad internacional, donde destacan los partidos de competiciones europeas como la Europa League y la Conference League, además de encuentros en la Concacaf Champions Cup.

Entre los duelos más destacados de la agenda del día aparecen equipos como Tigres, LA Galaxy, Roma y Betis, en encuentros correspondientes a fases eliminatorias que están por definir el rumbo de sus respectivas competencias.

Para que puedas hacer planes, te compartimos la programación completa de partidos, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY jueves 19 de marzo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Mount Pleasant FA vs LA Galaxy | 17:00 | FOX One, FOX |

Tigres vs FC Cincinnati | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY jueves 19 de marzo de 2026 - Conference League EN VIVO

Mainz 05 vs Sigma Olomouc | 11:45 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |

AEK Larnaca vs Crystal Palace | 11:45 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |

AEK FC vs NK Celje | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Raków Częstochowa vs Fiorentina | 11:45 | Disney+ Premium |

Rayo Vallecano vs Samsunspor | 14:00 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |

Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan | 14:00 | Disney+ Premium |

Sparta Praha vs AZ Alkmaar | 14:00 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |

Strasbourg Alsace vs HNK Rijeka | 14:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 19 de marzo de 2026 - Europa League EN VIVO

Freiburg vs Genk | 11:45 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |

Olympique de Lyon vs Celta | 11:45 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Claro Sports |

FC Midtjylland vs Nottingham Forest | 11:45 | Disney+ Premium |

Real Betis vs Panathinaikos | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

AS Roma vs Bologna | 14:00 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Claro Sports |

Aston Villa vs Lille | 14:00 | Disney+ Premium |

FC Porto vs Stuttgart | 14:00 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |

Partidos HOY jueves 19 de marzo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Grêmio vs Vitória | 16:00 | Azteca Deportes Network |

CR Flamengo vs Remo | 17:00 | Flamengo TV YouTube |

Chapecoense vs Corinthians | 18:30 | Azteca Deportes Network |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF