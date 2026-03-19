Jueves, 19 de Marzo 2026

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Futbol hoy 19 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este jueves 19 de marzo de 2026 arriba a las pantallas con actividad internacional, donde destacan los partidos de competiciones europeas como la Europa League y la Conference League, además de encuentros en la Concacaf Champions Cup.

Entre los duelos más destacados de la agenda del día aparecen equipos como Tigres, LA Galaxy, Roma y Betis, en encuentros correspondientes a fases eliminatorias que están por definir el rumbo de sus respectivas competencias.

Para que puedas hacer planes, te compartimos la programación completa de partidos, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY jueves 19 de marzo de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

  • Mount Pleasant FA vs LA Galaxy | 17:00 | FOX One, FOX |
  • Tigres vs FC Cincinnati | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY jueves 19 de marzo de 2026 - Conference League EN VIVO

  • Mainz 05 vs Sigma Olomouc | 11:45 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com  |
  • AEK Larnaca vs Crystal Palace | 11:45 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |
  • AEK FC vs NK Celje | 11:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Raków Częstochowa vs Fiorentina | 11:45 | Disney+ Premium |
  • Rayo Vallecano vs Samsunspor | 14:00 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |
  • Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan | 14:00 | Disney+ Premium |
  • Sparta Praha vs AZ Alkmaar | 14:00 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |
  • Strasbourg Alsace vs HNK Rijeka | 14:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 19 de marzo de 2026 - Europa League EN VIVO

  • Freiburg vs Genk | 11:45 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |
  • Olympique de Lyon vs Celta | 11:45 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Claro Sports |
  • FC Midtjylland vs Nottingham Forest | 11:45 | Disney+ Premium |
  • Real Betis vs Panathinaikos | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • AS Roma vs Bologna | 14:00 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Claro Sports |
  • Aston Villa vs Lille | 14:00 | Disney+ Premium |
  • FC Porto vs Stuttgart | 14:00 | Claro Sports YouTube, Clarosports.com |

Partidos HOY jueves 19 de marzo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • Grêmio vs Vitória | 16:00 | Azteca Deportes Network |
  • CR Flamengo vs Remo | 17:00 | Flamengo TV YouTube |
  • Chapecoense vs Corinthians | 18:30 | Azteca Deportes Network |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

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