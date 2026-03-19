Este jueves 19 de marzo de 2026 arriba a las pantallas con actividad internacional, donde destacan los partidos de competiciones europeas como la Europa League y la Conference League, además de encuentros en la Concacaf Champions Cup.Entre los duelos más destacados de la agenda del día aparecen equipos como Tigres, LA Galaxy, Roma y Betis, en encuentros correspondientes a fases eliminatorias que están por definir el rumbo de sus respectivas competencias.Para que puedas hacer planes, te compartimos la programación completa de partidos, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF