Tigres UANL, bajo la dirección técnica del histórico Guido Pizarro, aterriza en territorio estadounidense con la firme intención de sacar una ventaja competitiva. Los felinos lograron su boleto a esta trascendental instancia tras eliminar al Seattle Sounders . A pesar de los altibajos sufridos durante la Fase Regular en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde cerraron en el séptimo puesto tras golear contundentemente al Mazatlán FC, la jerarquía del cuadro universitario en los torneos de la zona siempre los convierte en un rival temible, experimentado y claro candidato para levantar el título continental.

Nashville SC, representante de la Major League Soccer (MLS), se presenta como un obstáculo mayúsculo. El equipo no solo lidera su respectiva conferencia en el campeonato local, ostentando la mejor ofensiva y defensiva, sino que viene de dar un golpe de autoridad histórico al eliminar al Club América en la ronda de Cuartos de Final, consiguiendo una victoria de oro en el Estadio Azteca. Esta inquebrantable solidez defensiva y su letal contundencia al ataque obligarán a los universitarios a plantear un partido sumamente inteligente, táctico y sin margen de error si no quieren regresar a la Sultana del Norte con una desventaja irreversible .

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver EN VIVO partido de Ida de Semis?

El esférico comenzará a rodar este martes 28 de abril en la imponente y moderna cancha del Geodis Park, un recinto que promete un ambiente hostil y lleno de pasión para los visitantes mexicanos.

Hora : 18:30

: 18:30 Transmisión: FOX ONE y FOX+

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Este electrizante enfrentamiento pone en juego el prestigio institucional de ambas escuadras. Los pupilos de Guido Pizarro saben que obtener un resultado positivo y marcar goles en el Geodis Park es de vital importancia para manejar los tiempos y la presión en el "Volcán". Toda la presión mediática recae sobre los hombros de los regiomontanos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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