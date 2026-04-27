Chicharito insinúa que no está retirado en nuevo video de TikTok

Javier "Chicharito" Hernández ha vuelto a acaparar todos los reflectores digitales. Lejos de confirmar los rumores que lo alejaban definitivamente de las canchas, el delantero ha salido a dar la cara con una sonrisa y un mensaje que ha dejado a más de alguno con la boca abierta y las especulaciones en la mano.

El extraño mensaje de Chicharito

A través de un video compartido en sus redes sociales, el exjugador de las Chivas de Guadalajara decidió poner fin a las especulaciones respecto a algunos temas profesionasles y personales. Con la alegría y el carisma que siempre lo han caracterizado, calificó de "fake news" todas aquellas versiones periodísticas que aseguraban que su etapa como futbolista profesional había llegado a su fin.

En esta interacción con sus seguidores, donde respondió diversas afirmaciones sobre su vida personal y profesional, el tapatío fue directo al grano. No solo negó estar retirado, sino que encendió la chispa de la curiosidad al asegurar que "habrá noticias muy pronto". Esta simple frase, viniendo de una figura de su talla mediática, nos indica claramente qué está pasando: algo grande se está cocinando en su entorno deportivo y comercial.

Sabemos que desde su salida del equipo rojiblanco, el histórico goleador de la Selección Mexicana había mantenido un perfil más enfocado en su faceta como creador de contenido y como exparticipante de la Kings League. Sin embargo, este reciente movimiento podría cambiar las cosas para el histórico delantero.

De igual forma, Javier aprovechó para aclarar ciertos temas personales como el de su supuesto noviazgo, los problemas en la manutención de sus hijos y hasta aprovechó para hacer una broma respecto a su última participación en las canchas en el futbol profesional.

¿Un guiño al América o una simple casualidad del destino?

Pero la verdadera joya de la corona en esta historia, y lo que tiene a todo el país hablando sin parar, es el elemento visual que acompañó su anuncio. El delantero decidió posar nada más y nada menos que con un águila. Sí, leyeron bien. El animal que representa el emblema histórico del acérrimo rival, por lo que los comentarios no se han hecho esperar.

Para un jugador cuya identidad ha estado profundamente arraigada a la perla tapatía y al Rebaño Sagrado, esta imagen no pasa desapercibida en absoluto.

El futuro de una leyenda que se niega a decir adiós

El atacante mexicano parece no estar listo para cerrar su exitosa faceta como jugador profesional. A sus espaldas lleva una trayectoria envidiable que lo llevó a brillar en los mejores estadios de Europa, y su mentalidad competitiva le exige un último baile en el terreno de juego, sea cual sea la camiseta que decida defender en esta nueva etapa de su vida.

Sin embargo, el misterio envuelve este mensaje de Chicharito que, entre broma y broma, desató una nueva polémica viral en redes sociales, como acostumbran sus publicaciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB