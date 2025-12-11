Tigres golpea primero en la Final y toma ventaja sobre Toluca

Tigres cerró la Ida con una ventaja mínima pero merecida tras un encuentro en el que mostró mayor claridad ofensiva y mejores transiciones en ataque. Durante la primera mitad generó las acciones más peligrosas, con aproximaciones de Brunetta, Lainez y Correa, mientras que Toluca respondió de forma esporádica y apostó por el orden defensivo. El complemento inició con intensidad y encontró su punto de quiebre en el gol de Ángel Correa, quien definió con precisión desde el centro del área para colocar el 1-0. Tigres mantuvo la inercia ofensiva y estuvo cerca de ampliar la ventaja en un par de jugadas más.

Toluca, obligado a adelantar líneas, encontró una oportunidad clara cuando Jesús Angulo estuvo a punto de igualar, pero Jesús Garza salvó sobre la línea para mantener la ventaja felina. La visita quedó condicionada en el tramo final por la expulsión de Robert Morales tras una agresión sin balón sobre Rómulo, lo que redujo significativamente su capacidad de reacción. Tigres administró el cierre y aseguró una ventaja que, aunque corta, le permite viajar a la Vuelta con mayor tranquilidad y con la convicción de que el trámite les favoreció en la mayor parte del encuentro.

SV