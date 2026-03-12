Tigres cae ante Cincinnati en una noche complicada en EU

Los Tigres de la UANL tuvieron una jornada complicada contra Cincinnati en la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, no solo por la derrota 3-0 en Estados Unidos, sino por las complicaciones para llegar.

Los universitarios tenían planeado viajar este miércoles, pero la presencia de Donald Trump en la ciudad provocó el cierre del espacio aéreo durante el día y optaron por viajar hasta la mañana de este jueves, dejando poco tiempo para descansar y adaptarse a las condiciones del TQL Stadium.

Una vez en el partido, los de azul y naranja ejercieron presión alta a los felinos y la estrategia rindió frutos a los cinco minutos. Nahuel Guzmán cometió un error al jugar el balón, entregándoselo al venezolano, Ender Echenique, quien logró centrar para Kevin Denkey y abrir el marcador.

El panorama se nubló más para los de Guido Pizarro pasados los 20 minutos con la lesión de Rómulo , el zaguero se quedó en el césped con molestias y fue sustituido por Juan Purata; Joaqim al poco tiempo también quedó tendido con problemas musculares, aunque no fue de gravedad para reemplazarlo.

Cincinnati tenía la ventaja y el balón los primeros minutos, con opciones llegando más en trazos verticales y rápidos. Poco a poco Tigres empezó a sacudirse el cansancio y disputaron más el balón generando, en destellos, oportunidades claras hacia el final del primer tiempo con un remate de Brunetta y un tiro de Loroña al poste.

En la segunda parte, esa verticalidad le dio otra alegría a los de casa. “Búfalo” Aguirre perdió el balón en el área rival y en un abrir y cerrar de ojos llegó un contragolpe letal donde Denkey asistió a Tom Barlow, quien quedó mano para vencer a Nahuel y duplicar la ventaja.

Denkey firmó su doblete y el marcador definitivo al 83’, aprovechando otra vez la descoordinación felina en la defensa para repetir la dosis con un pique a la espalda de la defensa, recibir el balón y mandarla a las redes.

El escenario de la eliminatoria, al todavía considerar los goles de visitante, obliga a Tigres a ganar tres a cero para forzar tiempo extra o cuatro a cero para remontar , cada gol de Cincinnati en el Universitario la próxima semana pondrá más inclinada la cuesta para el conjunto mexicano.

SV