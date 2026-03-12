Raúl Jiménez Vega, padre del delantero mexicano Raúl Jiménez, falleció a los 62 años en Tepeji del Río de Ocampo, en el estado de Hidalgo. De acuerdo con información de su entorno cercano, el deceso ocurrió el miércoles 11 de marzo tras una batalla de aproximadamente un año contra el cáncer de páncreas .

Jiménez Vega fue una figura clave en la vida personal y deportiva del atacante mexicano, actualmente jugador del Fulham FC. A lo largo de la trayectoria del futbolista, su padre lo acompañó en distintas etapas de su formación y crecimiento dentro del futbol profesional.

El fallecimiento ocurrió en su ciudad natal, Tepeji del Río de Ocampo, lugar donde también comenzó el sueño futbolístico del delantero mexicano. En ese entorno dio sus primeros pasos antes de integrarse a las fuerzas básicas del Club América, institución con la que debutó profesionalmente en 2011.

Tras consolidarse en el futbol mexicano, Jiménez dio el salto a Europa , donde militó en clubes como el Atlético de Madrid y el SL Benfica. Posteriormente alcanzó uno de los momentos más destacados de su carrera durante su etapa con el Wolverhampton Wanderers en la Premier League.

Actualmente, el delantero forma parte del Fulham FC, donde continúa compitiendo en la máxima categoría del futbol inglés mientras se mantiene como uno de los atacantes mexicanos más reconocidos en el futbol europeo.

