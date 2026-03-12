Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial

En medio de la creciente polémica por la posible ausencia de Irán en la Copa del Mundo de 2026 —una tensión alimentada por los conflictos armados que involucran a Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y por la recomendación del propio Donald Trump para que la selección asiática no acuda "por su propia seguridad"—, el presidente estadounidense volvió a pronunciarse sobre el torneo.

A través de su red Truth Social, Trump aseguró que Estados Unidos está listo para recibir a los futbolistas de todo el planeta y prometió que, durante su estancia en suelo norteamericano, serán tratados "como estrellas". El mensaje tuvo la intención de suavizar el clima internacional y reafirmar la hospitalidad del país anfitrión en plena crisis diplomática.

"Todos los jugadores, árbitros y aficionados serán tratados como las 'estrellas' que son", se lee en la publicación del mandatario, quien mantiene una relación cercana con Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En el mismo mensaje, Trump destacó la positiva respuesta en la venta de entradas para los partidos y se comprometió a entregar una de las ediciones más seguras en la historia del torneo.

"Estados Unidos de América espera con ansias ser sede de la Copa Mundial de la FIFA. ¡La venta de entradas está por las nubes! Será el evento deportivo más grande y seguro de la historia estadounidense".

En marzo del año pasado, Irán aseguró su boleto a la Copa del Mundo de 2026 . Un doblete del futbolista Mehdi Taremi le dio el pase a la selección a través de las eliminatorias asiáticas.

En diciembre, durante el sorteo de la FIFA, el combinado iraní quedó ubicado en el Grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Todos sus partidos de la Fase de Grupos están programados en sedes estadounidenses.

SV