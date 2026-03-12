Armand Duplantis impone nuevo récord mundial en pértiga

El atleta sueco Armand Duplantis volvió a hacer historia en el salto con pértiga al establecer este jueves un nuevo récord mundial tras superar los 6.31 metros durante la reunión Mondo Classic, celebrada en la ciudad de Uppsala, en Suecia.

Con este salto, el pertiguista de 26 años mejoró en un centímetro la anterior marca global de 6.30 metros, que él mismo había logrado meses atrás durante el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025. La nueva plusmarca reafirma su dominio absoluto en la disciplina y consolida su reputación como el mejor especialista de todos los tiempos.

Campeón del mundo en el salto con pértiga

Duplantis, vigente campeón olímpico tras su oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, también suma títulos mundiales y europeos en una carrera marcada por la constancia y la innovación técnica en la prueba del salto con pértiga.

El récord llegó además en un momento clave de la temporada, en la que el atleta escandinavo había mostrado actuaciones menos contundentes de lo habitual. Sin embargo, ante su público en Uppsala, el sueco volvió a demostrar por qué es considerado el indiscutible referente de la especialidad.

Tal y como reflejaban los tan "sólo" 6.06 metros que Armand Duplantis había saltado en su única competición en el año 2026, el All Star de Pértiga disputado el pasado 22 de febrero en la localidad francesa de Clermont-Ferrand.

Una circunstancia que no había desaprovechado el griego Emmanouil Karalis para acaparar todos los focos al firmar el segundo mejor salto de todos los tiempo, al supera el pasado 28 de febrero los 6.17 metros en los Campeonatos de Grecia.

Estado de gracia que Karalis, vigente subcampeón del mundo, tras Duplantis, tanto al aire libre como en pista cubierta, prolongó el pasado sábado en Rouen (Francia), donde "Manolo" tras imponerse con una marca 6.06 metros, trató de superar, sin éxito, los 6.20.

Karalis se derrite en el cara a cara

Actuaciones que parecían convertir al saltador heleno en un rival temible para Duplantis en su reunión más querida, la Mondo Classic de Uppsala, donde el escandinavo compite ante su público.

Un duelo que tanto Duplantis como Karalis parecieron reunir en la primeras alturas, ya que si el sueco se estrenó en el concurso con un salto válido de 5.65 metros, el griego no se estreno hasta los 5.80.

Debut preocupante para el pertiguista heleno que tuvo que esperar a su segundo intento, un anticipo de lo que ocurrió con los 6.00 metros, que Emmanouil Karalis no logró franquear, tras fallar en sus tres intentos.

Fallos que convirtieron al noruego Sondre Guttormsen, que el pasado sábado saltó en Rouen 6.06 metros, en el principal rival de Duplantis, que tras superar a la primera los 5.90 metros puso el listón en los 6,08 metros.

Una altura que Guttormsen, que luchaba contra sus propios límites, no pudo superar, pero sí Armand Duplantis, que con la victoria ya asegurada se lanzó en busca de un nuevo récord del mundo.

Duplantis bate el récord de mundo por decimoquinta ocasión

Para ello el sueco, de 26 años, situó la barra en 6.31 metros, un centímetro más que cuando el pasado mes de septiembre adornó el título de campeón del mundo con una nueva plusmarca universal.

Una marca del futuro que Duplantis convirtió este jueves en Uppsala en presente tras superar a la primea un listón que pese a quedarse cimbreando no acabó cayendo para regocijo del sueco y su afición.

Salto que permitió al escandinavo batir por decimoquinta ocasión el récord del mundo desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6.17 metros en la ciudad polaca de Torun.

Escenario de los Mundiales en pista cubierta que se disputarán a finales del presente mes de marzo y en los que Armand Duplantis buscará su cuarto título de campeón del mundo bajo techo, quien sabe si con otro nuevo récord universal.

