Este martes 16 de diciembre se entregan los Premios The Best de la FIFA, donde a horas de la ceremonia principal se han dado a conocer a los ganadores de categorías como el Premio Marta al Mejor Gol del Año en la categoría femenil, donde la mexicana Lizbeth Ovalle fue elegida por un espectacular gol de "escorpión" que anotó con Tigres ante Chivas.

"La Maga" Ovalle, nacida hace 26 años en Aguascalientes, es la segunda ganadora del premio que lleva el nombre de la leyenda brasileña, y, con su diana, consolidó el triunfo de su equipo por 2-0 en aquella ocasión.

La mexicana recibió el pase de Jenni Hermoso, acomodó el cuerpo y mandó el esférico al ángulo superior izquierdo con un remate de "escorpión".

El gol de Ovalle, cuyo fichaje en agosto le costó al Orlando Pride más de un millón de dólares, fue el elegido entre los otros diez seleccionados dentro del periodo del 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Lizbeth Ovalle, take a bow.



A goal worthy of the Marta award. ���� — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

El argentino Santiago Montiel gana el Premio Puskas por el Mejor Gol Varonil

El argentino Santiago Montiel, gracias a su espectacular chilena con el Independiente ante el Independiente Rivadavia, ha sido galardonado con el premio Puskas de los The Best de la FIFA al Mejor Gol del Año.

Montiel, primo de Gonzalo Montiel, exlateral del Sevilla que marcó el penalti definitivo de Argentina ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, anotó el tanto en mayo de este año durante un partido de la Liga argentina con una espectacular chilena desde fuera del área tras rechazar la defensa rival un saque de esquina.

"No lo pensé, simplemente le di", dijo tras su gran diana Montiel, que releva en el palmarés del premio a su compatriota Alejandro Garnacho cuando militaba en el Manchester United.

El galardón lleva el nombre del legendario delantero hispano-húngaro Ferenc Puskás y premia los tantos más espectaculares del año, del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

Independiente 1 - Ind. Rivadavia 0



⚽️ Puskas, here we go...#Golazo pic.twitter.com/DgiPbV2aqs — Argentina Football Shirts ���� (@ARGshirts) May 11, 2025

Los otros premios The Best de la FIFA entregados hoy

Gianluigi Donnarumma, mejor portero del año

El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado con el premio The Best al mejor portero que otorga la FIFA.

Donnarumma, que en septiembre ya fue reconocido con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos locales, se proclamó por primera vez ganador de la Champions League.

El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que en 2021 fue segundo, releva en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador el pasado año, y es el primer italiano que recibe este reconocimiento desde Gianluigi Buffon en 2017.

Donnarumma superó en la elección a los otros dominados, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczęsny.

Hannah Hampton, premio The Best a la mejor arquera

Dentro de la categoría femenina, la inglesa Hannah Hampton, portera del Chelsea, fue galardonada con el premio The Best a la mejor guardameta del año que concede la FIFA, cuya gala se celebrará esta tarde en Doha.

Hampton, de 25 años, destacó durante la pasada campaña en el equipo londinense, que ganó la Superliga inglesa y alcanzó las semifinales de la Champions League, así como con la Selección de Inglaterra, con la que se impuso en la Eurocopa de Suiza, y el triplete nacional con su club.

Sucede en el palmarés del premio a la estadounidense Alyssa Naeher, ganadora en 2024 con los Chicago Red Stars, y es la segunda inglesa en conseguirlo, tras Mary Earps en 2022 y 2023.

El premio a la afición, para los seguidores del Zakho iraquí

El grupo de seguidores del Zakho SC iraquí fue galardonado con el premio The Best de la FIFA a la afición de 2025.

La afición del club iraquí concitó la atención mundial cuando, previamente al partido de la Liga de las Estrellas del país contra el Al-Hudood el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo, que fueron recogidos y donados a niños con enfermedades.

"Lanzar juguetes infantiles dentro del estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar, reconocido por la comunidad deportiva de Kurdistán, Irak y Asia", señaló el club en un comunicado. "Nuestra afición es la columna vertebral del equipo y siempre llama la atención con sus actividades creativas. Esperamos que su apoyo continúe mientras nos esforzamos por alcanzar mayores éxitos", apuntó.

El Premio a la Afición de la FIFA se creó en 2016 y reconoce la excepcional expresión de compromiso de un aficionado o grupo de seguidores, independientemente de su liga, género o nacionalidad. El premio también puede otorgarse por un momento o gesto que haya impactado al mundo del futbol.

Los tres finalistas fueron seleccionados por un panel compuesto por leyendas de la FIFA y expertos en futbol y el ganador se decidió mediante votación pública en el sitio de internet del organismo.

Los otros dos aspirantes eran Alejandro Ciganotto, seguidor del Racing de Avellaneda, y el español Manuel Cáceres, "Manolo el del Bombo", fallecido a los 76 años.

Médico del SVV Jahn Regensburg, premio al Juego Limpio

Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, fue galardonado con el premio The Best de la FIFA al Juego Limpio.

Doctor en medicina deportiva y especialista en cirugía deportiva, Harlass-Neuking ha sido el médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg desde 1995. En abril, antes del partido ante el Magdeburgo, atendió a un seguidor local que se había desplomado en la grada.

Avisado por los jugadores, acudió rápidamente a la grada, saltó una barrera, reanimó al seguidor y lo estabilizó para que fuera trasladado a un hospital local.

El ganador del premio al Juego Limpio es elegido por un panel de expertos que representa tanto a la FIFA como a las partes interesadas externas del futbol.

El premio se otorga en reconocimiento a un comportamiento honorable en el juego limpio, como respetar las reglas y promover las Reglas de Juego; o respetar a los compañeros, adversarios, árbitros y aficionados; o actuar contra la discriminación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Portugal será sede de la F1 en 2027 y 2028; reemplazará a este Gran Premio

OF