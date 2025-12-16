Portugal regresará al calendario de la Fórmula 1 (F1) en 2027 y 2028, reemplazando el espacio que ocupaba el Gran Premio de los Países Bajos y convirtiéndose en una nueva sede dentro de las competencias de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El Circuito Internacional del Algarve, cerca de Portimão, antes albergó la F1 en 2020 y 2021 durante la pandemia de coronavirus.

"El circuito ofrece emoción en la pista, desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los fanáticos de sus asientos", dijo el presidente de la F1, Stefano Domenicali, este martes 16 de diciembre.

"Espero trabajar juntos nuevamente para asegurar que Portimão regrese al calendario con estilo contundente".

X / @F1

El GP de Portugal dentro de la F1

La primera carrera de F1 en Portugal ocurrió en Oporto en el año de 1958, pero se suspendió poco después. Estoril albergó grandes premios desde 1984 hasta 1996, y fue donde el brasileño Ayrton Senna logró su primera victoria.

El británico Lewis Hamilton ganó ambas carreras pandémicas en Portimão y superó el récord de victorias de todos los tiempos de Michael Schumacher con su triunfo 92 en 2021.

AP

Gobierno calcula que vuelta de F1 a Portugal generará 140 MDE por año

El gobierno de Portugal espera que la celebración de la F1 en 2027 y 2028 en la localidad de Portimão, en el Algarve, tendrá un impacto económico de al menos 140 millones de euros por año para el país, que ya acogió carreras en 2020 y 2021.

El ministro de Economía y Cohesión Territorial portugués, Manuel Castro Almeida, realizó el anuncio en una rueda de prensa en Lisboa, donde no dio datos de inversión, pero en la que aseguró que, según sus estimaciones, el coste para el Estado "será inferior al valor de los ingresos esperados por los impuestos aplicados a la actividad económica" asociada a este evento, descartando así que pueda generar pérdidas.

"Esta es una buena noticia, es una gran noticia para Portugal y particularmente para el turismo en Portugal. Este regreso de la Fórmula 1 proyecta un Portugal moderno, con ambición, con dinamismo y con capacidad para formar parte de un club muy reducido de países que pueden acoger esta prueba", afirmó el ministro.

Y añadió: "Es una prueba que tendrá un papel esencial en la promoción de la imagen internacional de Portugal y particularmente del Algarve como destino turístico diversificado".

Castro Almeida explicó que esperan que este espectáculo atraiga cada año a cerca de 200 mil visitantes, con unos 150 mil espectadores, "más de la mitad de los cuales internacionales", y cerca de 50 mil profesionales.

También esperan cerca de 920 millones de seguidores en cada edición y más de 4 mil horas de transmisión televisiva.

EFE

*Con información de AP y EFE

OF