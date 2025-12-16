La F1 regresa a Portimao: ¿cuándo vuelve Checo Pérez a correr en Portugal?

Este martes, la Fórmula 1 (F1) anunció el regreso del Gran Premio de Portugal al calendario para las temporadas 2027 y 2028, con lo cual volverá a tener competencias en el Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimao. Esto también marcará el regreso de Sergio "Checo" Pérez a ese circuito, ya que el mexicano volverá a la actividad en 2026 con la nueva escudería Cadillac.

¿Cuándo vuelve Checo Pérez a correr en Portugal?

El regreso de Portimao al calendario de F1 se logró gracias a un acuerdo con el gobierno portugués, las autoridades de Turismo y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.

Aunque el jalisciense Checo Pérez tiene un contrato relativamente corto para formar parte de Cadillac, le correspondería volver a competir en ese país en 2027, aunque todavía sin fecha definida, siendo durante el segundo de los dos años que firmó con la escudería estadounidense.

La F1 regresará a un trazado que solo había visitado en 2020 y 2021, y a un país que previamente ha acogido carreras en Oporto, Monsanto y Estoril. En las dos pruebas disputadas en Portimao, Checo Pérez terminó séptimo y cuarto, respectivamente; la primera vez como piloto de Racing Point y la segunda ya como miembro de Red Bull.

Así queda el calendario de F1 de 2026 con Checo Pérez de regreso y antes de la vuelta de Portugal

El próximo año se celebrará por primera vez el Gran Premio de Madrid, una carrera programada entre el 11 y el 13 de septiembre. También será la última vez que se dispute el GP de Países Bajos, ya que en 2027 será reemplazado por la competencia en Portugal. Las carreras de Baréin y Arabia Saudita se adelantarán a abril debido a la festividad del Ramadán.

A finales del próximo año, el Gran Premio de México verá el regreso a casa de Checo Pérez, con actividades que comenzarán el 30 de octubre y la carrera principal el domingo 1 de noviembre.

La temporada 2026 introducirá nuevas regulaciones para los coches y los motores, que utilizarán combustibles cien por ciento sostenibles.

Calendario de F1 2026

6-8 de marzo, Australia, Melbourne

13-15 de marzo, China, Shanghái

27-29 de marzo, Japón, Suzuka

10-12 de abril, Baréin, Sakhir

17-19 de abril, Arabia Saudita, Yeda

1-3 de mayo, Estados Unidos, Miami

22-24 de mayo, Canadá, Montreal

5-7 de junio, Mónaco, Mónaco

12-14 de junio, España, Barcelona

26-28 de junio, Austria, Spielberg

3-5 de julio, Reino Unido, Silverstone

17-19 de julio, Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 de agosto, Hungría, Budapest

21-23 de agosto, Países Bajos, Zandvoort

4-6 de septiembre, Italia, Monza

11-13 de septiembre, España, Madrid

25-27 de septiembre, Azerbaiyán, Bakú

9-11 de octubre, Singapur, Singapur

23-25 de octubre, Estados Unidos, Austin

30 de octubre-1 de noviembre, México, Ciudad de México

6-8 de noviembre, Brasil, São Paulo

19-21 noviembre, Estados Unidos, Las Vegas

27-29 de noviembre, Qatar, Losail

4-6 de diciembre, Abu Dabi, Yas Marina

