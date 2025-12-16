La F1 regresa a Portimao: ¿cuándo vuelve Checo Pérez a correr en Portugal?

Este martes, la Fórmula 1 (F1) anunció el regreso del Gran Premio de Portugal al calendario para las temporadas 2027 y 2028, con lo cual volverá a tener competencias en el Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimao. Esto también marcará el regreso de Sergio "Checo" Pérez a ese circuito, ya que el mexicano volverá a la actividad en 2026 con la nueva escudería Cadillac.El regreso de Portimao al calendario de F1 se logró gracias a un acuerdo con el gobierno portugués, las autoridades de Turismo y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.Aunque el jalisciense Checo Pérez tiene un contrato relativamente corto para formar parte de Cadillac, le correspondería volver a competir en ese país en 2027, aunque todavía sin fecha definida, siendo durante el segundo de los dos años que firmó con la escudería estadounidense.La F1 regresará a un trazado que solo había visitado en 2020 y 2021, y a un país que previamente ha acogido carreras en Oporto, Monsanto y Estoril. En las dos pruebas disputadas en Portimao, Checo Pérez terminó séptimo y cuarto, respectivamente; la primera vez como piloto de Racing Point y la segunda ya como miembro de Red Bull.El próximo año se celebrará por primera vez el Gran Premio de Madrid, una carrera programada entre el 11 y el 13 de septiembre. También será la última vez que se dispute el GP de Países Bajos, ya que en 2027 será reemplazado por la competencia en Portugal. Las carreras de Baréin y Arabia Saudita se adelantarán a abril debido a la festividad del Ramadán.A finales del próximo año, el Gran Premio de México verá el regreso a casa de Checo Pérez, con actividades que comenzarán el 30 de octubre y la carrera principal el domingo 1 de noviembre.La temporada 2026 introducirá nuevas regulaciones para los coches y los motores, que utilizarán combustibles cien por ciento sostenibles.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF